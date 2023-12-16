我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛名醫、全美最大生育診所創辦人 涉用自己精子讓患者受孕

洛杉磯盜竊團夥 20分鐘連搶四店鋪

哈佛名醫、全美最大生育診所創辦人 涉用自己精子讓患者受孕

記者胡玉立／即時報導
哈佛醫學院退休教授、著名生育學家梅爾·伯傑日前被控在1980年祕密使用自己的精子讓一名患者懷孕。(美聯社)
哈佛醫學院退休教授、著名生育學家梅爾·伯傑日前被控在1980年祕密使用自己的精子讓一名患者懷孕。(美聯社)

哈佛醫學院退休教授、美國最大生育診所創辦人梅爾‧伯傑(Merle Berger)日前被人告上法庭，被控在1980年祕密使用自己的精子讓一名患者懷孕，並欺騙對方精子為匿名捐贈者提供。

根據向麻州聯邦地區法院提起的訴訟，現年73歲、來自緬因州的原告莎拉‧德波安(Sarah Depoian)表示，她和丈夫1979年首次去找婦產科名醫和生殖生物學教授伯傑，討論人工受孕事宜。伯傑告訴她，精子將來自匿名捐贈者，「捐贈者與她丈夫相似，但彼此不知道對方是誰。」

德波安接受伯傑進行的人工授精手術，成功懷孕；女兒卡羅琳‧貝斯特(Carolyn Bester)在1981年1月出生。

今年稍早，現年42歲的貝斯特進行家庭DNA測試，結果發現伯傑是她生父。

貝斯特表示，今年稍早她探索自身歷史，收到Ancestry.com和23andMe提供的DNA結果，意外發現自己與伯傑的孫女和遠房表弟有親戚關係；她與其中一人交談，並開始拼湊謎團。當她調查得知伯傑是自己生父，深感震驚崩潰。

德波安在訴訟中要求「足以補償她所受傷害的損害賠償」。

德波安表示，若當初伯傑事先強調精子是他的，自己絕不會答應進行手術；「伯傑是醫療專業人士，我們從未想過他會濫用對他的信任，犯下這種極端違規行為」。

哈佛醫學院發言人表示，伯傑在學術上隸屬該醫學院，但他主要工作地點是在哈佛附屬的多家醫院，這些醫院並非由該學院擁有或經營。

德波安的代表律師沃爾夫(Adam Wolf)表示，伯傑清楚知道自己做法是錯的；「有些人稱這種可怕行為是『醫療強姦』，但無論怎麼稱它，伯傑醫生令人髮指的故意不當行為，都是不道德、不可接受和非法的。」

伯傑的代理律師平塔(Ian Pinta)形容伯傑是醫學生育領域先驅，在50年執業生涯中，曾協助成千上萬家庭實現生兒育女的夢想；平塔並指原告所述內容多次改變，也沒有任何法律或事實依據；這些內容將在法庭上遭到反駁。

近年來陸續有其他生育醫生被控使用自己的精子讓患者懷孕。

DNA 麻州 退休

上一則

COP28籲擺脫化石燃料 白宮氣候顧問：美國仍需滿足能源需求

延伸閱讀

山東女千里尋親 生父相見冷淡握手 生母、姊妹拒見

山東女千里尋親 生父相見冷淡握手 生母、姊妹拒見
孕婦害喜嘔吐 單一荷爾蒙造成 新研究有助新療法

孕婦害喜嘔吐 單一荷爾蒙造成 新研究有助新療法
一洲焦點／COP28決議、拜登家重要1天、哈佛校長保職位

一洲焦點／COP28決議、拜登家重要1天、哈佛校長保職位
哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

哈佛校長挺過反猶風波獲留任 董事會：蓋伊已道歉了

熱門新聞

新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

2023-12-13 19:11
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

2023-12-14 13:28
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬