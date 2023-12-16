我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官兵燒食物又洗劫民宅影片瘋傳 以軍未辯駁並喊查

天冷血壓容易飆高 醫：多吃高纖蔬果有助預防

公關誤發派對郵件掀爭議 波士頓市長吳弭曬照續辯護

中央社波士頓16日綜合外電報導
波士頓市長吳弭13日舉辦僅邀請有色人種市議員參加的年終節慶派對，消息曝光後引發爭議。她事後公開分享一張這場派對的照片，並替活動辯護。(截取自吳弭Instagram)
波士頓市長吳弭13日舉辦僅邀請有色人種市議員參加的年終節慶派對，消息曝光後引發爭議。她事後公開分享一張這場派對的照片，並替活動辯護。(截取自吳弭Instagram)

波士頓市長吳弭13日舉辦僅邀請有色人種市議員參加的年終節慶派對，消息曝光後引發爭議。她事後公開分享一張這場派對的照片，並替活動辯護。

「紐約郵報」（New York Post）報導，現年38歲的吳弭（Michelle Wu）因為她的市議會公關主任多斯桑托斯（Denise DosSantos）誤將這場派對的邀請函寄給全體市議員，而使這個祕密的「非白人」聚會曝光，消息在社群媒體上引起譁然，吳弭也飽受批評。

波士頓市議會由6名少數族裔議員和7名白人議員組成，後者原本不應該收到邀請函的電子郵件。多斯桑托斯在郵件發出後約15分鐘意識到自己的錯誤，並寄一封解釋電郵給收到邀請函的白人議員。

多斯桑托斯在信中寫道：「我想為前一封關於明天有一場節慶派對的電子郵件道歉。...我確實是不小心將它寄給所有人，如果我的郵件可能已經冒犯到人或讓人有這種感覺，我為此道歉。對於可能已造成的任何困擾，我感到抱歉。」

吳弭14日則在社群平台Instagram發布一張派對的照片，並在貼文中寫到：「昨晚輪到我主辦波士頓的有色人種民選官員年度節慶晚宴。我們利用這個特別的時刻，來讚賞我們的（少數族裔）同類群體如今已包括（美國各）市、州、郡和聯邦辦公室的領導人士。」

吳弭還說，自從她2014年首度當選波士頓市議員展開公職生涯後，波士頓的有色人種市議員人數已不斷壯大。

根據波士頓媒體WCVB報導，吳弭表示：「有一個團體聚集及代表麻薩諸塞州（Massachusetts）所有不同政府層級的有色人種民選官員，我一直是其中一員。這個團體已經成立10多年，提供機會創造一個讓人們舉行慶祝活動的空間，並輪流主辦。」

她還說：「我想我們都曾有過這樣的經歷：寄出電子郵件後發現收件人出錯。」

不過吳弭也強調，波士頓市府還會有其他年終節慶派對，所有人種的官員都能來齊聚一堂。

吳弭 波士頓 社群媒體

上一則

「中國民間檔案館」網站在美成立 提供敏感史料

下一則

人造聖誕樹如何挑選？ 專家傳經驗法則

延伸閱讀

公關誤發聖誕派對邀請函 波城市長吳弭致歉：無心之過

公關誤發聖誕派對邀請函 波城市長吳弭致歉：無心之過
波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」
華人想買比特幣 先收連環詐騙信 險上當

華人想買比特幣 先收連環詐騙信 險上當
辦公室節日派對低調 規模縮小

辦公室節日派對低調 規模縮小

熱門新聞

新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

2023-12-13 19:11
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

2023-12-14 13:28
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解
中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍
咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說

咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說
「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量

「六人行」馬修派瑞死因出爐：服用K他命過量