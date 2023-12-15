唯一歸化入籍第一夫人…梅蘭妮亞難得露面 分享移民歷程

前第一夫人梅蘭妮亞·川普15日參加在國家檔案館舉行的新公民入籍儀式並發表談話。（美聯社）

前第一夫人梅蘭妮亞·川普 15日參加在國家檔案館(National Archives)舉行的新公民入籍儀式並發表談話；難得公開露面，川普夫人強調捍衛自由的重要性以及美國公民 重責大任。

川普夫人出生於斯洛維尼亞，是歷任第一夫人中唯一歸化入籍者；她在儀式上講述自己取得公民身份的經過，從她在紐約擔任模特兒取得工作簽證起展開移民 歷程。

這場入籍儀式舉辦地點是白宮文件的國家儲存庫，令人聯想到川普卸任時將大量文件帶回佛州自家。

據國家檔案館向聯邦調查局提交的文件，2022年1月從川普佛羅里達州家中搜到15箱裝有數十份機密標示的文件，導致川普遭到37項不當處理機密文件罪名起訴，包括保留機密資訊和妨礙司法公正。

雖川普律師團隊盡可能爭取將審判延至明年11月總統大選後舉行，但目前已排定2024年5月20日開庭。

川普夫人公開露面極為罕見，更何況是參加入籍儀式；她曾表示支持丈夫競選，但在川普尋求2024年共和黨提名過程中尚未參加輔選活動。兩周前她曾到喬治亞州，參加前總統卡特第一夫人羅莎琳(Rosalynn Carter)的追思會。

她在15日入籍儀式上表示，成為美國公民須承擔很大責任，要積極參與民主進程並捍衛自由。

川普最近在競選活動中承諾，一旦贏得2024年大選將恢復強硬的移民政策。川普希望恢復並擴大高度爭議性的旅行禁令，鎖定七個穆斯林為主的國家；對移民展開新的意識形態篩檢；並打算在上任第一天簽署行政命令終止憲法賦予的出生公民權(birthright citizenship)，僅允許父母至少一人是美國公民或合法永久居民的兒童獲美國護照、社安碼等福利。