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內戰遭掠奪…大都會博物館16件最精美雕刻歸還高棉、泰國

記者張聲肇/即時報導
16件吳哥窟時期歷史文物，將歸還高棉和泰國。(美聯社)
16件吳哥窟時期歷史文物，將歸還高棉和泰國。(美聯社)

紐約大都會藝術博物館15日表示，經法院裁定隸屬高棉和泰國的16件吳哥窟時期歷史文物，將歸還高棉和泰國。這些當年由骨董走私商拉曲佛德（Douglas A.J. Latchford）捐贈的文物，有些目前還在展示。

高棉政府說，這家博物館數十件館藏是1970年代高棉內戰時期被非法掠奪後，走私出口到美國的。博物館同意將其中「最精美的雕刻作品」14件還給高棉，2件還給泰國。目前在展示的幾件，說明書已改，展示完畢即完璧歸趙。

拉曲佛德2020年死前遭檢方以非法走私骨董罪名起訴。博物館聲明，它會檢討館藏品的歷史及正當性，該歸還原主的會歸還。該館和紐約州南區聯邦檢察署及國土安全部合作調查，歸還這16件是初步協議，其他還有更多有爭議的骨董，「身分」確認後也會還給高棉。

博物館館長何連致函高棉政府說，館員將檢討其他高棉文物的來歷，歡迎高棉專家前來幫忙認定。

何連說，該館多年來和高棉與聯邦檢察署共同合作，解決館藏骨董的問題，經證實該歸還地主國的，也已經啟動歸還作業，他承諾將繼續和高棉、泰國合作，藉此「提升全世界對高棉歷史文物的了解與欣賞。」

高棉文化與藝術部說，「第一步走對方向，我們很感謝。我們失去的國寶，期盼還有更多歸還我國。」

紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）說，本署追查遭掠奪的歷史文物，歸還只是工作之一，「調查將持續，也不斷有新發現。」

拉曲佛德1983年起不斷捐贈或販賣高棉文化精品給大都會博物館，高棉官員說，其中不少是「偷來的」，他們相信，很多他從高棉盜取的文物，變成博物館館藏之前，先賣給其他捐贈人和骨董商。

紐約檢察官2019年以非法走私高棉文物、偽造文書等罪名起訴拉曲佛德；翌年，他以88高齡去世後，法院撤回告訴。

高棉根據「更生人」妥替（Toek Tik）的供詞，指認出33件他經手過的文物，落入拉曲佛德手中，成為博物館館藏。

博物館 泰國 大都會

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