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「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕

七旬科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕

世界新聞網何卓賢／即時報導
禮卡詐騙在全美盛行，犯罪分子盜取禮卡盜刷金額。(截取自WWLP-22News YouTube)
禮卡詐騙在全美盛行，犯罪分子盜取禮卡盜刷金額。(截取自WWLP-22News YouTube)

麻州布倫特里警方本周一接獲報警，兩名華女從當地一家CVS貨架上偷取禮品卡，經調查發現她們共竊取Apple、Nike、Sephora等店鋪禮品卡4617張，疑似通過其進行零售禮卡盜刷犯罪。

根據NBC報導，警方在接獲報警電話之後在布倫特里(Braintree)一家CVS逮捕了兩名正在行竊的華女，他們分別是劉燕燕(YanYan Liu，音譯)和董娜(Na Dong，音譯)，來自紐約法拉盛

警方表示，她們可能是全國龐大的禮卡盜刷詐騙犯罪的一部分。這些犯罪分子會盜取有效禮卡的卡號和密碼等信息，之後將禮卡復原並且放回貨架，等待客人購買使用。犯罪分子會把禮卡上面的PIN碼記下來，並且頻繁查看禮卡是否已經被激活。盜刷行為會發生在禮卡被激活、但未被購買禮卡的主人使用的這個空檔，犯罪分子會搶先盜刷禮卡金額，因此，當真正的禮卡主人在試圖使用這張禮卡的時候，會發現錢已經被花掉了。

聯邦貿易委員會（FTC）提醒，購買禮卡之前要小心檢查看禮卡背面重要信息處是否有被動過的痕跡；顧客應該保留購買禮卡的收據，以防詐騙，也可用於跟禮卡所屬的公司申訴。

網路安全專家西西利亞諾（Robert Siciliano）表示，他確實在全國範圍內看到不少類似的詐騙案子。「這些禮卡都是用紙板做成的，並且包裝在塑膠袋或者紙板套裡，很容易通過加熱或者蒸汽來打開，再使用膠水重新粘起來。」

兩名來自紐約法拉盛的華女因為在麻州進行禮卡詐騙被捕。(截取自WWLP-22New...
兩名來自紐約法拉盛的華女因為在麻州進行禮卡詐騙被捕。(截取自WWLP-22News YouTube)

華女 法拉盛 麻州

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