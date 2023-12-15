「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕

禮卡詐騙在全美盛行，犯罪分子盜取禮卡盜刷金額。(截取自WWLP-22News YouTube)

麻州 布倫特里警方本周一接獲報警，兩名華女 從當地一家CVS貨架上偷取禮品卡，經調查發現她們共竊取Apple、Nike、Sephora等店鋪禮品卡4617張，疑似通過其進行零售禮卡盜刷犯罪。

根據NBC報導，警方在接獲報警電話之後在布倫特里(Braintree)一家CVS逮捕了兩名正在行竊的華女，他們分別是劉燕燕(YanYan Liu，音譯)和董娜(Na Dong，音譯)，來自紐約法拉盛 。

警方表示，她們可能是全國龐大的禮卡盜刷詐騙犯罪的一部分。這些犯罪分子會盜取有效禮卡的卡號和密碼等信息，之後將禮卡復原並且放回貨架，等待客人購買使用。犯罪分子會把禮卡上面的PIN碼記下來，並且頻繁查看禮卡是否已經被激活。盜刷行為會發生在禮卡被激活、但未被購買禮卡的主人使用的這個空檔，犯罪分子會搶先盜刷禮卡金額，因此，當真正的禮卡主人在試圖使用這張禮卡的時候，會發現錢已經被花掉了。

聯邦貿易委員會（FTC）提醒，購買禮卡之前要小心檢查看禮卡背面重要信息處是否有被動過的痕跡；顧客應該保留購買禮卡的收據，以防詐騙，也可用於跟禮卡所屬的公司申訴。