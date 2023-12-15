我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七旬科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

Nvidia股價飆太兇 員工暴富 傳工作上呈「半退休」狀態

編譯陳苓／綜合外電
輝達股價暴衝，資深員工身價隨之大增，據傳有人因而此進入半退休狀態，不再那麼認真打拚工作。 路透
輝達股價暴衝，資深員工身價隨之大增，據傳有人因而此進入半退休狀態，不再那麼認真打拚工作。 路透

輝達（Nvidia）股價直線飆升，讓持有不少自家股票的資深員工身價暴增。據傳部分人員卻也因此進入「半退休」狀態，不再像過去一樣努力工作，引發其他人不滿。執行長黃仁勳也特地在上個月的全體會議中，提及此事。

Business Insider（BI）報導，參加輝達全體會議的人士告訴BI，黃仁勳在員工預先提交的問題名單中，做出回覆的一題是，資深員工似乎已經在「半退休」狀態，該怎麼辦？

黃仁勳說，在輝達工作像是自願去運動，所有員工都該像是管理自身時間的「執行長」。他坦承部分員工在輝達資歷很久，並開玩笑地唱名，他說這是成年人該做的判斷。消息人士說，他大致的意思是，每個人應該自己決定對工作的投入程度，並負起責任。

輝達過去五年股價暴衝約1,200%，許多員工賺到口袋滿出來。意料之外的附帶結果之一是，職員之間的關係日益緊張，有些人覺得資深人員沒做好分內工作。

一名人士說，黃仁勳要強調的是，「做好你『該死』的工作」。

報導指出，該公司員工近乎虔誠地支持黃仁勳，但也怪罪公司過度以員工為中心的文化、相對放任的管理風格、以及近來在先進晶片市場接近主宰的地位。輝達最近出現許多擁股自重的百萬富豪，也可能讓人缺乏和過去一樣努力工作的動機。

輝達面臨的監管壓力日增，與超微（AMD）、英特爾、亞馬遜、微軟等的競爭也更激烈，公司內部醞釀的不和，難說有朝一日也許會變成更嚴重的風險。

輝達 黃仁勳 退休

上一則

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

延伸閱讀

常下廚招待黃仁勳 張淑芬透露愛吃她煮的這道菜

常下廚招待黃仁勳 張淑芬透露愛吃她煮的這道菜
黃仁勳：輝達將擴大與越南合作 支持發展AI、數位基礎建設

黃仁勳：輝達將擴大與越南合作 支持發展AI、數位基礎建設
AI教父遇見AI首相 安華：輝達將在大馬設數據中心

AI教父遇見AI首相 安華：輝達將在大馬設數據中心
黃仁勳：華為是非常強大的AI對手 Nvidia也考慮投資新加坡

黃仁勳：華為是非常強大的AI對手 Nvidia也考慮投資新加坡

熱門新聞

密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
拜登總統次子杭特·拜登。(路透)

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

2023-12-08 17:54
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00
新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

2023-12-13 19:11

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億