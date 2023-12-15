傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

華盛頓郵報報導，曾於柯林頓任內擔任白宮科技顧問、在聯邦政府服務40多年的科學家法蘭西絲‧夏普 爾斯(Frances Sharples)遇到網路詐騙，退休 帳戶60多萬元存款被掏空，由於國稅局 (IRS)認定提領款項屬於應稅收入，最後還繳了10萬多元聯邦稅，感受如同在傷口灑鹽。

73歲的夏普爾斯長年擔任國家科學院(National Academy of Sciences)主管，為聯邦政府提供幹細胞、新能源、生化武器研發等領域諮詢。雖然具備嚴謹認真的專業背景，但她還是淪為跨國網路詐騙受害者，受騙必須為遭騙金額繳交所得稅。稅務專家說，以夏普爾斯的個案來看，被國稅局追討的稅款上看六位數。

已退休國稅局犯罪調查員古瑞拉(Ismael Guerra)檢視夏普爾斯個案後說：「詐騙份子逍遙法外，政府得到稅收，她則落得什麼都沒有。」

現任與前任執法機關官員指出，國際詐騙集團利用現代科技，結合電話行銷(telemarketing)話術，精準掌握人性弱點，導致像像夏普爾斯一樣並不是容易受騙上當的民眾，每年數以千計變成受害者。

去年2月，夏普爾斯電腦突然卡住，跳出紅字警示聲稱身份遭到盜竊，要打免付費電話給微軟公司(Microsoft)才能保護個資安全。她依照指示撥打電話，一名歐洲口音人士告知，她的電腦與銀行帳戶都被駭客破解，必須立即行動。

報導指出，夏普爾斯碰到典型的「技術支援詐騙」(Tech Support Scams，TSS)。聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。

夏普爾斯依照指示下載軟體，詐騙份子因此得以控制她的電腦。後來她又被自稱為商務部防止詐騙小組官員告知手機有問題，銀行存款岌岌可危。然而，夏普爾斯當時不知道的是，就在她依照指示操作時，存款戶頭正被清空。

自稱商務部官員的詐騙份子在電話中對夏普爾斯說，為了保護她的積蓄，已用她的名義在加密貨幣交易平台幣安(Binance)開立帳號，等待她把錢匯入。夏普爾斯60多萬元退休積蓄存款轉入幣安戶頭後發現問題，詢問先前接洽官員則被掛電話。

報導指出，夏普爾斯最後為遭騙款項繳了10萬多元的聯邦所得稅。對於這段慘痛經驗，她流淚道：「我有博士學位，不是呆子。我不該上當的。」