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發電廠電線故障 紐約、新澤西大停電 多人受困

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發電廠電線故障 紐約、新澤西大停電 多人受困

編譯陳韻涵／綜合14日電
紐約布魯克林的聯合愛迪生發電廠14日深夜11時55分竄出黑煙。（截圖自X）
紐約布魯克林的聯合愛迪生發電廠14日深夜11時55分竄出黑煙。（截圖自X）

紐約布魯克林(布碌崙，Brooklyn)的聯合愛迪生(Con Edison)發電廠14日深夜11時55分竄出黑煙，燈光閃爍後，紐約與新澤西多處停電。

紐約市消防局表示，當晚接獲許多民眾受困漆黑電梯的通報。

布魯克林連鎖超市韋格曼斯(Wegmans)一名保全，被消防隊員從電梯中救出。

停電期間，大中央車站所有電梯和自動扶梯都暫停使用，另有通勤民眾受困地鐵

聯合愛迪生公司表示，該公司位於登波(Dumbo)約翰街(John Street)的發電廠電線故障造成停電，目前大部分地區已復電。

布魯克林 地鐵 布碌崙

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