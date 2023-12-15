發電廠電線故障 紐約、新澤西大停電 多人受困

紐約布魯克林的聯合愛迪生發電廠14日深夜11時55分竄出黑煙。（截圖自X） 紐約布魯克林(布碌崙，Brooklyn)的聯合愛迪生(Con Edison)發電廠14日深夜11時55分竄出黑煙，燈光閃爍後，紐約與新澤西多處停電。 紐約市消防局表示，當晚接獲許多民眾受困漆黑電梯的通報。 布魯克林連鎖超市韋格曼斯(Wegmans)一名保全，被消防隊員從電梯中救出。 停電期間，大中央車站所有電梯和自動扶梯都暫停使用，另有通勤民眾受困地鐵。 聯合愛迪生公司表示，該公司位於登波(Dumbo)約翰街(John Street)的發電廠電線故障造成停電，目前大部分地區已復電。 Con Edison substation just EXPLODED in NYC causing service disruption in New York and New Jersey.Infrastructure in Biden’s America is literally exploding.pic.twitter.com/xe64Uzwybx— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) 2023年12月15日 布魯克林 地鐵 布碌崙 上一則 馬斯克事業有進展 SpaceX獲准測試衛星電話 X平台獲賓州匯款執照
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