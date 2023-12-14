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藥商「過度漲價」挨罰 75萬人省藥費 最多2700元

編譯周芳苑／綜合14日電
聯邦採取新措施，Medicare受保人明年起可以減輕部分藥物負擔，預計有75萬人受惠。(美聯社)
聯邦採取新措施，Medicare受保人明年起可以減輕部分藥物負擔，預計有75萬人受惠。(美聯社)

白宮14日公布漲幅過高的藥品清單，並依新法要求藥商將過度漲價的部分回繳給政府、進而回饋給「聯邦醫療保險」(Medicare)受保人；明年開始，全美數十萬老人將因此減少部分門診藥物費用。

●包含48癌症注射劑

白宮公布的清單包括48種癌症治療注射劑在內的藥物，這些藥物今年價格漲幅超過通貨膨脹率；根據2022年「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，藥廠必須將超額上漲的部分以「退款」(rebate)方式繳回給聯邦政府，這筆錢明年初將全數用於調降Medicare投保人的藥物價格。

●可省1至2700元

此規定創下藥廠依「降低通膨法」支付門診藥物罰款的首例；白宮估計，全美每年約75萬老人在使用這些藥物，政府收到的罰款將大範圍嘉惠老人，受惠老人節省的費用從1元至2700元不等。

醫療保險和醫療補助中心(Centers for Medicare and Medicaid)主管布魯克斯-拉蘇爾(Chiquita Brooks-LaSure)指出，政府收取藥商退款是阻止價格過度上漲和保護醫療保險受益人的重要工具。

為競選2024年總統連任，拜登政府祭出一系列措施促使藥商降低藥品價格；白宮上周宣布，考慮採取激進創舉，取消全美多數人負擔不起的藥品專利。宣布過後幾小時，白宮在社群媒體 X上高調貼文：「我們再次讓『大藥廠』(Big Pharma，略帶貶意)感到不安。」

衛生與公共服務部(HHS)14日也公布另一份報告，將有助於針對Medicare最昂貴十種藥物與藥商進行首次談判。明年，HHS將與藥廠協商決定這些藥物的新價格。

政府與藥商之間的藥價談判在總統競選期間進行，預料藥廠將成為拜登競選活動的標靶；拜登打算將降低藥品價格的作為競選核心主題。

聯邦醫療保險 白宮 拜登

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