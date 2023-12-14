我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侵烏後首場年終記者會 普亭稱達成目標才有和平

北京地鐵車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

旅行家1號太空航行46年 電腦故障通訊中斷

中央社華盛頓13日綜合外電報導
國家航空暨太空總署（NASA）的太空探測器旅行家1號（Voyager 1）發生電腦故障，導致這艘已航行46年的探測器與地球上的任務團隊之間的通訊中斷。（美聯社）
國家航空暨太空總署（NASA）的太空探測器旅行家1號（Voyager 1）發生電腦故障，導致這艘已航行46年的探測器與地球上的任務團隊之間的通訊中斷。（美聯社）

國家航空暨太空總署（NASA）的太空探測器旅行家1號（Voyager 1）發生電腦故障，導致這艘已航行46年的探測器與地球上的任務團隊之間的通訊中斷。

CNN報導，工程師正試圖解決這個問題，旅行家1號這艘老舊的太空船正在探索太陽系外未知的宇宙領域。

旅行家1號是目前距離地球最遠的太空船，距離地球約240億公里，而它的雙胞胎兄弟旅行家2號距離地球已超過200億公里。兩者都位在星際空間（interstellar space），並且是唯二在太陽圈（heliosphere）之外運行的太空船，太陽圈是太陽的磁場和粒子氣泡，遠遠超出冥王星軌道。

旅行家太空探測器最初的設計壽命為5年，是歷史上運行時間最長的兩艘太空船。這兩艘太空船的超長壽命意味著，在數十年前實現飛越木星、土星、天王星和海王星的初步目標後，它們提供我們更多對太陽系和太陽系外的了解。

但是旅行家1號的飛行數據系統現在似乎陷入自動重複的狀態，地球上的任務團隊在11月14日首度注意到這個問題，當時飛行數據系統的電信裝置開始發回重複1和0模式，就像被困在一個循環中。

雖然太空船仍能接收並執行任務團隊發送的指令，太空船電信裝置出問題意味著旅行家1號的科學或工程數據不會傳回地球。

根據NASA的說法，旅行家1號團隊在上周末向太空船發送讓太空船重新啟動飛行數據系統的指令，但目前尚未傳回可用的數據。

位於加州巴沙迪納（Pasadena）的NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）負責管理這次任務，噴射推進實驗室的媒體關係專家科菲爾德（Calla Cofield）說，NASA的工程師目前正試圖收集更多有關該問題根本原因的訊息，然後再確定下一步可能採取的修正措施。這個過程可能需要數周。

科菲爾德說，旅行家1號的飛行數據系統上一次出現類似但不完全相同的問題是在1981年，目前的問題似乎與太空船近年來出現的其他故障無關。

旅行家1號距離地球非常遙遠，以至於從地球發出的指令需要22.5小時才能到達太空船。此外，團隊必須等待45小時才能收到回應。

太空 NASA 加州

上一則

美服培酮裁決 攸關限制網購 未來恐需處方籤

下一則

拜登民調低迷如何逆轉勝？政治戰略家傳授3招扳回劣勢

延伸閱讀

亞特蘭大機場 連2年登北美最佳機場

亞特蘭大機場 連2年登北美最佳機場
洛市房租漲幅上限4% 議會通過

洛市房租漲幅上限4% 議會通過
北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震
內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
拜登總統次子杭特·拜登。(路透)

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

2023-12-08 17:54
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
3萬元以下能買到的5款最佳汽車

3萬元以下能買到的5款最佳汽車
眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查