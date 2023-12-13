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七成亞太裔認為美國民主方向錯誤 半數受訪者反對拜登

編譯黃祖綺／綜合13日電
拜登總統2月在白宮舉辦的亞裔、夏威夷原住民、太平洋島嶼的紀念傳統月上講話，表示支持與尊重亞太裔傳統。(美聯社)
拜登總統2月在白宮舉辦的亞裔、夏威夷原住民、太平洋島嶼的紀念傳統月上講話，表示支持與尊重亞太裔傳統。(美聯社)

AAPI Data和美聯社NORC公共事務研究中心所13日公布的調查顯示，有七成的亞裔及太平洋島民認為美國的民主正往錯誤的方向前進，只有約一成的人認為民主運作狀況好；約半數的人表示反對拜登總統，儘管他們原本是支持民主黨的。

民調顯示，在誤導錯誤訊息傳播、選舉制度、學生債務和氣候變遷等議題上，亞裔較信任民主黨，但在經濟議題方面，亞裔較傾向於共和黨。多數人不相信任何一黨有處理好選舉誠信和錯誤訊息等重大問題。

調查發現，亞裔的觀點與大眾基本一致，75%的人認為國家正走向錯誤的方向，有45%亞裔對拜登持正面看法，略高於一般大眾的41%。

華盛頓的一名產品經理卡西維拉辛(Cassie Villasin) 表示，她認為美國近年來變得更糟不完全是拜登的問題，而是在他當選前就開始走下坡了。

只有12%的亞裔認為美國的民主發展非常好，47%的人覺得還算良好。在制定政策方面，75%的人認為美國居民的觀點是影響關鍵，64%的人認為是擁有相似背景的族群，31%的人認為政策制定者，7%認為是利益相關者。

加州退休人員喬伊小林(Joy Kobayashi) 表示，她相信美國民主目前運作良好，而前總統川普若在2024再入主白宮會為民主帶來危機。

亞太裔選民普遍對兩黨的總統提名程序抱持懷疑態度，只有27%的人對民主黨提名過程有信心，20%的人對共和黨的提名過程有信心。

共和黨人周威爾(Will Chou，音譯) 表示，美國民主制度在過去100年裡並沒有改變，不認為民主受到威脅，他相信共和黨能夠更好地處理選舉。

83%的人表示，錯誤訊息是選舉的一個主要問題，對選舉誠信問題或言論自由限制感到擔憂。周威爾表示，民主黨和共和黨都經常散佈虛假言論。

另一方面，小林則是認為在社交媒體平台限制某些訊息，就算是錯誤訊息，也是侵犯言論自由，這並不是美國政治的主要問題。

這項民意調查於2023 年11月6日至15日間對1115名亞裔、夏威夷原住民或太平洋島民所進行的調查，抽樣誤差幅度為正負4.4個百分點。

亞裔 共和黨 民主黨

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