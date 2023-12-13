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眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

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眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

編譯徐榆涵／即時報導
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

共和黨主導的眾院13日以221票對212票投票結果，批准對總統拜登啟動彈劾調查。

路透等報導，眾院共和黨人指控，拜登2009年至2017年擔任副總統期間，從其兒子杭特拜登（Hunter Biden）和其他家庭成員的國外商業交易中不當獲益。共和黨表示，需徹查拜登在當中的關係。

在眾議院為彈劾調查表決前，杭特13日表明，拒絕在國會閉門作證，指其證詞將會被扭曲，但他表示願意公開作證。共和黨人表示，將因杭特位出庭作證，以「藐視國會罪」追究其責任。

白宮對此調查回應，指這是沒有事實根據且出於政治動機。拜登稱，共和黨專注於用謊言攻擊他。

眾議院議長強生（Mike Johnson）12日告訴記者，「為了履行我們的憲法責任，我們必須採取下一步行動」，強調「這並非政治算計。我們是遵循法律，而且我們是法治團隊，我會確保這一點。」

拜登正在為2024年美國總統大選可能再次對決前總統川普卯足全力，川普是美國史上第一位兩次被彈劾的美國總統，目前正面年今年第四度刑事訴訟。

報導指出，目前啟動彈劾案幾乎肯定是無法讓拜登下台，即使眾議院投票彈劾拜登，參議院也必須以超過三分之二的票數對他的指控進行投票，這在民主黨以51比49佔多數的參議院中幾乎是不可能的，但有助於共和黨人在2024選舉中攻擊「拜登家族存在貪腐文化。」

來源：MSNBC

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 共和黨 彈劾

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