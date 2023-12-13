功夫熊貓4官方釋出首支預告片 充滿中華文化元素

「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda 4)12月13日釋出最新預告片，在好萊塢掀起一陣新的功夫熱潮。(「功夫熊貓4」攝製組提供)

「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda 4)12月13日釋出最新預告片，在好萊塢 掀起一陣新的功夫熱潮。導演米契爾(Mike Mitchell)和斯汀(Stephanie Stine)以及製片人亨特利(Rebecca Huntley)接受「世界日報」專訪，分享他們製作這部電影的感受以及對中華文化的熱愛。

這是新晉亞裔導演斯汀執導的首部電影。她說，當接到夢工廠(DreamWorks)電話邀請執導該片時，她激動得無法立即給出回答，以至於10分鐘後才回電答應。據她介紹，「功夫熊貓4」融入了更豐富且更深入的中華文化元素，包括備受全球觀眾喜愛的中華美食，以及風箏、龍和輕功等。電影有一幕酒館場景裡不少角色在玩麻將的戲。她花了近三個小時來教會動畫師麻將的玩法，以確保準確無誤地呈現在螢幕上。

米契爾則說，電影裡不少鏡頭都由中國的特技演員獻演。斯汀表示：「『功夫熊貓4』展現中國功夫的方式將是獨一無二的。可以說，我們將功夫動畫提升到了一個嶄新的境界，我相信會有不少亞裔觀眾喜歡我們的呈現方式。」

距離上一部「功夫熊貓3」上映已過去近八年。米契爾表示，這一部續集之所以花了這麼長的時間籌畫，是因為團隊想要以最好的方式傳達故事，尤其在運用日新月異的技術方面。「功夫熊貓4」引入了一些最新的拍攝與動畫技巧，包括燈光和已經在動作電影中廣泛運用的GoPro攝像機。此外，自2008年的「功夫熊貓1」以來，功夫電影的武打風格也有不小的改變。多年以來，團隊一直在不斷改進作品，以獲得最好效果。

亨特利說，團隊引進了一大批年輕的藝術家協助製作，其中不少人是看「功夫熊貓」系列長大的。他們在看到「功夫熊貓4」成品時都飽含熱淚，因為他們參與的是一部他們「熱愛並且陪伴他們成長的電影」。「我們希望我們講述的故事能夠延續我們對這個系列的愛，」亨特利說。「我們既在創造一部獨立的史詩電影，又在擴大我們的宇宙，將前三部電影推進到一個全新的世界」。

由傑克布萊克(Jack Black)配音的阿波(Po)、成龍(Jackie Chan)配音的猴子、劉玉玲(Lucy Liu)配音的蛇、安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)配音的虎女俠、大衛·克羅斯(David Cross)配音的鶴，以及賽斯·羅根(Seth Rogen)配音的螳螂，這群深受觀眾喜愛的動畫明星將再次聚首。亞裔演員 奧卡菲娜(Awkwafina)將配音新角色─一位名叫珍(Zhen)的狐狸武士。此外，「功夫熊貓4」還將出現一位新反派「變色龍」，擁有復活阿波過去敵人的能力。米契爾說：「這是夢工廠創造過的最好的反派。」