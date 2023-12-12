路透民調：若拜川對決 川普38%微幅領先拜登36%

明年美國總統大選很可能再次上演拜登（左）對上川普（右）。美聯社

根據路透及全球市調公司易普索（Ipsos）本月5日至11日執行的最新民調 ，假設美國總統大選一如預期由現任總統拜登 對上前任的川普 ，38%的美國選民會支持川普，36%選民會投給拜登，差距僅2個百分點，顯示明年的大選可能會難分難解。

路透12日報導，該份民調採線上進行，訪問4,411名美國各地成年人。川普雖暫居領先，但也有26%選民稱未確定會投給誰或想投兩人以外人選。如今川普遭刑案在內的官司纏身，拜登則在經濟、美墨邊境維安、治安問題備受非議，兩人的選情都面臨考驗。

拜登81歲高齡亦備受關切。不過77歲的川普因企圖推翻2020年大選結果、涉嫌不當處理機密文件等，面對若干刑事起訴。民調發現，若川普在明年11月初的大選前被定罪，恐怕會使他的支持度受顯著影響。

目前民調顯示，川普在共和黨內初選競逐遙遙領先，成為挑戰拜登的最熱門人選。不過總體而言，民調發現許多選民對拜、川再對決感到反感：約6成受訪者表示，對於美國的兩黨體制不滿意，希望有第3種選擇。

此類選擇可能存在：一名反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）已宣布要獨立參選。民調顯示，若加入甘迺迪的「三腳督」局面，有更多拜登的支持者會流向甘迺迪，使得川普對拜登領先的優勢擴大到5個百分點（36%對31%）。

在2020年拜、川競爭最激烈的7個州當中，拜登在表示確定投票的美國選民中取得4個百分點的領先優勢。路透引述新民調指出，拜登的支持度將可能受益於公眾持續支持人工流產權利，以及拜登倡導槍枝管制、氣候變遷對策和對極富族群課徵較高稅額。

民調顯示川普選情可能受到刑案審理影響：支持共和黨的受訪者中有約31%表示，如果川普經陪審團判定犯下重罪，就不會投給他。川普迄今一概否認犯行。但在經濟議題上，有45%受訪者認為川普更適合掌舵經濟，認為拜登較適合者則占33%。