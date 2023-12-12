拜登洛杉磯募款 周末進帳超過1500萬元

總統拜登。（美聯社）

親近總統拜登 競選團隊的消息人士今天表示，拜登上周末自洛杉磯 地區的金主中，為競選連任經費募集了超過1500萬元。

法新社報導，根據部分媒體估算，現任總統或總統候選人從未在一次的洛杉磯行程中募到如此多款項。以電影工業聞名的洛杉磯，傳統上對民主黨候選人都相當慷慨。

拜登8日晚上至9日晚上舉行了一連串的募款活動。

雖然在洛杉磯附近山坡豪宅舉行的幾場聚會嚴格保密，但記者們有管道出入2場為拜登舉行的募款活動。81歲拜登在會中誇耀自己的政績，並對潛在最大競爭對手、前總統川普 （Donald Trump）發起正面攻擊。

8日晚間，在名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等人出席和藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）表演的場合中，拜登點出川普在許多方面均構成威脅。

拜登表示，「但川普構成最大的威脅在於民主，因為我們一旦失去民主，就會失去一切」。

他說，川普「擁抱政治暴力，而不是予以拒絕。我們不能讓這種情況發生」。

拜登隔天在另一個場合發出類似警告，「在成為全世界自由和平的燈塔後，我不相信這個國家的250周年紀念日會選擇川普。」拜登指的是即將到來的1776年「獨立宣言」周年紀念日。

拜登很可能將在明年11月再次與川普爭奪白宮大位。

2024年大選競選活動可望成為美國史上最燒錢的一場。根據媒體機構GroupM刊登在Axios網站的預測，即將到來的這場大選，政治廣告（主要是電視和網路）花費可能會達160億美元，比2020年增加了30%。