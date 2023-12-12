川普想當「獨裁者」 拜登：他大聲說出來了、不能讓這情況發生

拜登總統。（美聯社）

拜登 總統今天在一場政治籌款活動上對捐款人表示，前總統川普 對美國民主構成威脅，還提及川普承諾，如果2024年當選，要當一天的獨裁者。

正在競選連任的民主黨人拜登說：「他大聲說出來了。」

拜登今天在費城一場造勢活動對捐款人說：「他有天說他只想當一天的獨裁者，消滅公務員和其他許多東西。他擁抱政治暴力而不是拒絕政治暴力，我們不能讓這種情況發生。」

川普9日演講時重申上週在福斯新聞（Fox News）所說，若再度當選美國總統，他不會成為獨裁者，「除了第一天之外」。

川普在「紐約青年共和黨 俱樂部」（New York Young Republican Club）年度晚會上說道：「我說過我想當一天的獨裁者，你們知道我為什麼想成為獨裁者嗎？因為我想要一面牆，對吧？我想要一面牆，我想鑽油、鑽油、鑽油。」

他這番話與他在福斯新聞發表的言論幾乎相同，語畢台下人群紛紛高呼「建牆」。

當被問及川普的言論時，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示，拜登「一直努力捍衛美國民主，並團結各種政治觀點的人來應對這些前所未有的威脅」，但貝茨並未提及川普的名字。

目前民調領先共和黨群雄的川普可能會在2024年再度與拜登對決，川普常常承諾，如果再次上位，將對政治對手進行「報復」。