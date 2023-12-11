再爭援烏預算 澤倫斯基華府演說：自由需要團結

烏克蘭總統澤倫斯基11日飛抵華府，籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭，強調美國只要提供武器，烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。(美聯社)

領導烏克蘭 抵抗俄國 侵略的澤倫斯基總統11日飛抵華府，籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭，強調個人的政治立場「不能背叛作戰中的士兵」，美國只要提供武器，烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。

他在國防大學發表演說時，強調「至關重要的一點」：政治絕對不能出賣士兵，因為，就如國防需要武器，自由永遠都需要團結。「全世界都在關注我們，注視著這個自由國度的命運。」

「我們烏克蘭人還沒有放棄，也不會放棄。我們知道該做甚麼，你們大可信賴烏克蘭，同樣，我們也希望能夠信賴你們。」

In my address to the US National Defense University, I emphasized that freedom must always prevail when challenged.



And I believe that one day at this University, not only those who studied Russia can give lectures, but also Ukrainians who defeated Russia.



🧵 pic.twitter.com/yqwpJijore — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023

在場的聽眾主要是美國軍官，不是他要訴求的對象--國會議員。國會擋下拜登 總統提出的軍援烏克蘭經費，讓沿著東部600哩「邊境線」外的俄國佔領軍老神在在，因為普亭政權打賭，西方對烏克蘭的支援將難以為繼，烏軍的反攻只是在畫大餅。

打仗要花錢，支援烏克蘭最力的美國，卻一整年沒通過新的援烏預算，原已提供的經費與武器也即將耗盡，澤倫斯基選擇聖誕節前國會還沒休會期間，趕來華府求援。12日赴白宮見拜登，訪國會見國會領袖，是他此行的兩大重點。

他認為，烏軍的地面反攻雖然不順利，至少阻擋了俄軍西進，也摧毀了俄國黑海艦隊的部分艦艇，把艦隊逼離塞瓦斯托波爾(Sevastopol)。「烏克蘭在黑海打贏了。」他矢言明年從俄國手中收復更多失土，如何達成這目標，就是他和拜登等美國領導人討論的重點。他說，如果烏克蘭的防空力量再大些，總體作戰能力就會大獲提升。美國已在替烏克蘭訓練F-16戰鬥機飛行員。

他說，烏克蘭有了F-16機隊，「俄國的空中優勢就沒了，等於解決了我們的一大問題，」也是民主與自由「邁向勝利之路，俄國帝國主義的末路。」「把普亭趕回老巢，他的侵略就毫無意義了。」