再爭援烏預算 澤倫斯基華府演說：自由需要團結

領導烏克蘭 抵抗俄國 侵略的澤倫斯基總統11日飛抵華府,籲請美國堅定支持替「自由世界抵抗獨裁侵略者」的烏克蘭,強調個人的政治立場「不能背叛作戰中的士兵」,美國只要提供武器,烏軍就能把俄國人趕出烏克蘭。

他在國防大學發表演說時,強調「至關重要的一點」:政治絕對不能出賣士兵,因為,就如國防需要武器,自由永遠都需要團結。「全世界都在關注我們,注視著這個自由國度的命運。」

「我們烏克蘭人還沒有放棄,也不會放棄。我們知道該做甚麼,你們大可信賴烏克蘭,同樣,我們也希望能夠信賴你們。」

In my address to the US National Defense University, I emphasized that freedom must always prevail when challenged.



And I believe that one day at this University, not only those who studied Russia can give lectures, but also Ukrainians who defeated Russia.



