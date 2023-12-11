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俞大㵢抵華府履新 AIT藍鶯接機、羅森柏格發文歡迎

記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國新任駐美代表俞大㵢（左）11日下午抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，右）接機。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國新任駐美代表俞大㵢（左）11日下午抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，右）接機。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國新任駐美代表俞大㵢11日下午抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機，AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在社群平台X發文歡迎，展望未來的美台夥伴關係持續成長與茁壯。

俞大㵢表示，在美工作不外乎安全、經貿合作與台灣國際空間3項主軸，他會馬不停蹄密集拜會行政部門、國會和智庫，也會在歷屆代表和大使的經營基礎上推動台美關係。

9月才赴歐擔任駐歐盟兼比利時代表的俞大㵢，因蕭美琴請辭駐美代表返台參選，緊急接下使美任務，他此行便是從布魯塞爾直飛華府。

媒體詢問接棒蕭美琴是否壓力較大，俞大㵢展露笑容然後說，蕭駐表現有目共睹，績效卓著；台美關係的推動是持續性工作，他將在既有基礎上與代表處全體成員共同推動並深化台美關係。

俞大㵢抵達後不久，羅森柏格就在X平台分享藍鶯接機的照片，並說，俞大㵢是大家都熟識的友人，有了俞大㵢的專業加持，相信雙邊夥伴關係將會持續成長與茁壯。

俞大㵢說，台灣是國際民主社會的重要夥伴，也是全球供應鏈不可或缺成員，台海的穩定與安全是國際關切議題，台灣將持續與美方討論如何維持台海穩定安全並提升台灣自我防衛能力。

俞大㵢表示，中國大陸對台灣的打壓從未停止，北京想在國際空間把台灣邊緣化，把台灣議題內政化，這對台海和平穩定都沒幫助；且中方打算透過軍事威脅、經濟脅迫或認知作戰，影響台灣民眾和情勢發展，尤其是明年1月的台灣選舉，他會和美方加強討論，如何防止外來勢力影響台灣選舉。

中華民國新任駐美代表俞大㵢（中）11日下午抵達華府履新，台灣僑胞接機。華盛頓記者...
中華民國新任駐美代表俞大㵢（中）11日下午抵達華府履新，台灣僑胞接機。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國新任駐美代表俞大㵢11日下午抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事...
中華民國新任駐美代表俞大㵢11日下午抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機，AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在社群平台X發文歡迎，展望未來的美台夥伴關係持續成長與茁壯。取自羅森柏格X平台
中華民國新任駐美代表俞大㵢（左）11日下午抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執...
中華民國新任駐美代表俞大㵢（左）11日下午抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，右）接機。華盛頓記者張文馨／攝影

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