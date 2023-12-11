蓋茲記得所有員工的車牌號碼 看誰比他更愛工作

蓋茲坦承自己在微軟成立初期確實曾記下所有員工車牌號碼，但表示自己已經比賈伯斯或馬斯克等其他科技公司的大老闆和善許多。 路透

微軟 創辦人蓋茲上周在紐約經濟俱樂部獲頒「彼德彼德森卓越領導力獎」（Peter G. Peterson Leadership Excellence Award）。主持人提到他早年記下所有員工車牌號碼的「都市傳說」，蓋茲回應「其實也沒有太多，畢竟當時公司才幾百人而已」，不過他又點名蘋果創辦人賈伯斯和特斯拉 執行長馬斯克 ，表示「相較於他們，自己算是非常和善的」。

蓋茲早在2016年BBC廣播4台（BBC Radio 4）的專訪中便已坦承，自己從前是不折不扣的工作狂。

當今職場文化強調工作、生活平衡，但對於微軟成立初期的蓋茲而言，這絕非他最關心的事情。他說自己當時連周末也在工作，且不認為休假有存在的必要。

微軟已故共同創辦人艾倫（Paul Allen）2011年替《浮華世界》（Vanity Fair）撰寫的文章裡提到，微軟早期的工作環境很高壓，因為蓋茲把員工操得很兇，就像他對待自己一樣。

蓋茲不眠不休的工作態度，也感染了員工，他開始留意不要用自己的標準來衡量下屬，但還是記下了所有人的車牌號碼，觀察他們上、下班的時間。蓋茲也說，後來公司成長到一定的規模後，他不得不改變自己原本的管理方式，開始鬆綁一些。

儘管微軟在商業上成就非凡，多數專家認為「微觀管理」（micromanagement）是一種無效的領導策略。職場比較網站Comparably近期針對逾2,000名科技公司員工所做的調查顯示，絕大多數的人認為「微觀管理」是最糟的一項主管特質。

此外，關於工作、生活平衡的相關研究，結論雖然並不一致，但許多成功人士，包含美國前第一夫人歐巴馬（Michelle Obama）和維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）皆同意，留一些時間給自己，對個人公、私領域的幸福是至關緊要的。