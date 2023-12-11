買前先知會股神？西方石油將以120億美元收購CrownRock

西方石油（Occidental Petroleum）同意以約120億美元的現金和股票，收購德州頁岩油鑽油商CrownRock。(美聯社)

「股神」巴菲特投資 的西方石油 （Occidental Petroleum），同意以約120億美元的現金和股票，收購德州頁岩油鑽油商CrownRock，成為繼埃克森美孚砸600億美元收購Pioneer、雪佛龍以530億美元收購赫斯（Hess）後，最新一起石油業併購案

即便美國頁岩油產業飽和、成長速度趨緩，投資人仍希望石油公司維持庫藏股和股利發放規模。在許多最好的地點都已開發的情況下，在疫後因油價高漲而手握大量現金的石油公司，日益對競爭對手展開收購，藉此取得新的鑽油地點。

西方石油11日聲明指出，預計在明年第1季完成交易，仍需監管機關批准。這家總部位於休士頓的公司，計劃發行91億美元的新債券，以及17億美元的新股，以支應這起收購案的資金，

西方石油在2019年以570億美元收購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum），就背負巨額債務，當時為了達成交易，執行長霍魯布還尋求巴菲特的支持，在一個複雜的安排下，讓巴菲特成為西方石油最重要的投資人。

沒多久後，就爆發新冠疫情，一度導致油價暴跌。但油價後來回彈，使西方石油得以償債，並帶動股價大漲，讓霍魯布得以化解維權投資人Carl Icahn的攻擊。

而CrownRock所營運的地方，和阿納達科石油公司的資產相得益彰。若成功收購CrownRock，將鞏固西方石油在二疊紀盆地第二大產油商的地位；Rystad Energy數據顯示，西方石油8月每天生產96.8萬桶石油當量。而先前埃克森美孚收購Pioneer，會使合併後的公司成為這座盆地最大產油商。

西方石油收購CrownRock，預計在第一年會產生10億美元的自由現金流（基於紐約西德州原油期貨維持在每桶70美元），以及日產量增加17萬桶的石油當量。

在西方石油宣布這幾併購案之前，西方石油的公司飛機11月27日從休士頓飛往巴菲特居住的奧馬哈，並停留約三小時。航班數據顯示，這是西方石油的飛機11月以來第二次拜訪奧馬哈。在這之前，從5月以來都沒飛這樣的行程。