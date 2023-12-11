我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

福斯前主播卡爾森自創付費制影音串流平台今上線

買前先知會股神？西方石油將以120億美元收購CrownRock

編譯林奇賢／綜合外電
西方石油（Occidental Petroleum）同意以約120億美元的現金和股票，收購德州頁岩油鑽油商CrownRock。(美聯社)
西方石油（Occidental Petroleum）同意以約120億美元的現金和股票，收購德州頁岩油鑽油商CrownRock。(美聯社)

「股神」巴菲特投資的西方石油（Occidental Petroleum），同意以約120億美元的現金和股票，收購德州頁岩油鑽油商CrownRock，成為繼埃克森美孚砸600億美元收購Pioneer、雪佛龍以530億美元收購赫斯（Hess）後，最新一起石油業併購案

即便美國頁岩油產業飽和、成長速度趨緩，投資人仍希望石油公司維持庫藏股和股利發放規模。在許多最好的地點都已開發的情況下，在疫後因油價高漲而手握大量現金的石油公司，日益對競爭對手展開收購，藉此取得新的鑽油地點。

西方石油11日聲明指出，預計在明年第1季完成交易，仍需監管機關批准。這家總部位於休士頓的公司，計劃發行91億美元的新債券，以及17億美元的新股，以支應這起收購案的資金，

西方石油在2019年以570億美元收購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum），就背負巨額債務，當時為了達成交易，執行長霍魯布還尋求巴菲特的支持，在一個複雜的安排下，讓巴菲特成為西方石油最重要的投資人。

沒多久後，就爆發新冠疫情，一度導致油價暴跌。但油價後來回彈，使西方石油得以償債，並帶動股價大漲，讓霍魯布得以化解維權投資人Carl Icahn的攻擊。

而CrownRock所營運的地方，和阿納達科石油公司的資產相得益彰。若成功收購CrownRock，將鞏固西方石油在二疊紀盆地第二大產油商的地位；Rystad Energy數據顯示，西方石油8月每天生產96.8萬桶石油當量。而先前埃克森美孚收購Pioneer，會使合併後的公司成為這座盆地最大產油商。

西方石油收購CrownRock，預計在第一年會產生10億美元的自由現金流（基於紐約西德州原油期貨維持在每桶70美元），以及日產量增加17萬桶的石油當量。

在西方石油宣布這幾併購案之前，西方石油的公司飛機11月27日從休士頓飛往巴菲特居住的奧馬哈，並停留約三小時。航班數據顯示，這是西方石油的飛機11月以來第二次拜訪奧馬哈。在這之前，從5月以來都沒飛這樣的行程。

石油 投資 巴菲特

上一則

福斯前主播卡爾森自創付費制影音串流平台今上線

延伸閱讀

人物／孟格傳奇 沒有他的影響，就沒有股神巴菲特

人物／孟格傳奇 沒有他的影響，就沒有股神巴菲特
孟格與巴菲特的傑作 投資蘋果報酬率高達379%

孟格與巴菲特的傑作 投資蘋果報酬率高達379%
與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學
孟格辭世／不居功的副手 孟格才是巴菲特的最佳價值投資

孟格辭世／不居功的副手 孟格才是巴菲特的最佳價值投資

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
密西根一名女子不滿被超市店員冷處理，衝她臉部重擊一拳。(截取自FOX 2 Detroit YouTube)

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

2023-12-08 15:32
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15
拜登總統次子杭特·拜登。(路透)

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

2023-12-08 17:54
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜