福斯前主播卡爾森自創付費制影音串流平台今上線

福斯新聞網(Fox News)前任王牌主播卡爾森(Tucker Carlson)。（路透）

華爾街 日報報導，知情人士透露，福斯新聞網(Fox News)前任王牌主播卡爾森(Tucker Carlson)的自創今天(11日)將上線，訂閱費用為每月9元或年繳72元。

卡爾森原本福斯新聞網主持的「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)在收視排行榜名列前茅，但卡爾森今年4月底遭福斯開除。投票 機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網誹謗，福斯4月中旬同意賠償7億8750萬多元和解。多明尼恩在訴訟過程中取得卡爾森簡訊紀錄，內容對福斯高層有諸多批評。

過去幾個月裡，卡爾森透過X平台發表影片，名稱為「卡爾森新聞網」(Tucker Carlson Network，TCN)的影音串流服務，初期將只在卡爾森個人網站推出。消息人士說，本周中期至少會有五段視頻上線，包括訪問、短影音以及個人脫口秀。

華爾街日報報導，「卡爾森新聞網」訂閱費用每月9元或每年72元，某些內容開放非訂閱者觀看，但有廣告投播，卡爾森專訪特別來賓及個人脫口秀則只限訂閱用戶收看。

被福斯開除後，卡爾森將自製影片發布於X平台供網友免費觀看，其中包括前總統川普的專訪，播出時間則挑在共和黨 總統初選首場辯論登場同時。

消息人士說，卡爾森與製作團隊原本希望在X平台推出TCN，但無法在有限時間裡克服付費制的技術層面問題而作罷。

華爾街日報分析，某些曾經風光一時的電視人物離開電視圈後，自行發展數位媒體結果影響力、收視群都大不如前，卡爾森的串流平台將面臨不少相同類型對手的多方競爭壓力，包括來自YouTube、Rumble的名嘴視頻，還有福斯、「新聞極限」(Newsmax)等保守派電視媒體。