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國會聽證會反猶爭議答詢惹議 賓州大學校長請辭

編譯盧思綸／即時報導
賓州大學校長馬季爾發表爭議回覆，遭贊助者和政界連日批評施壓，於9日宣布請辭下台。（路透）
賓州大學校長馬季爾發表爭議回覆，遭贊助者和政界連日批評施壓，於9日宣布請辭下台。（路透）

紐約時報報導，常春藤名校賓州大學校長馬季爾（Elizabeth Magill）日前在國會聽證會就反猶言論給出爭議回覆，未回答呼籲屠殺猶太人的學生是否應受到懲罰，遭贊助者和政界連日批評施壓，事件延燒四天後，馬季爾於9日宣布請辭下台，成為美國首位因反猶言論爭議辭職的大學校長，校方董事會主席波克（Scott L. Bok)也請辭。

本月5日，馬季爾出席眾院一場關於校園反猶主義的聽證會，眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）問及「呼籲屠殺猶太人是否構成霸凌或騷擾」，馬季爾回覆「如果有針對性、情節嚴重又普遍則屬於騷擾」。

當斯特凡尼克再問答案是否是肯定時，馬季爾並未正面回答，而是說「取決於具體情況」。另外兩位共同出席聽證會的哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）與麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）也給出相同回覆，認為言論自由應受到法律保障。

馬季爾的發言引發校內猶太學生、教職員與校友不滿，包括賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）與兩名民主黨眾議員也強烈批評，甚至校方贊助者要求馬季爾請辭，否則撤銷31億捐款。

對此馬季爾先是在6日晚間發聲明致歉，表示自己專注在言論本身不該受到懲處，而忽略呼籲屠殺猶太人無庸置疑是針對人類的暴行。

然而，事件並未隨致歉落幕，而是持續延燒，馬季爾終於在9日宣布請辭校長，成為賓州大學1930年至今任期最短的永久校長，她將留任到代理校長選出，未來將繼續在法學院任職，而董事會主席波克的辭職立即生效。

猶太 賓州 眾議員

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