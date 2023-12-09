美明年度NDAA草案 要求拜登強化對韓核保護傘

美國維吉尼亞級核動力潛艦「北達科塔號」。路透

美國國會兩院軍事委員會7日公布協商版的2024會計年度國防授權法（NDAA）草案，除提及台灣，當然也包括其正式盟邦日本 、南韓（下稱韓）及澳洲。草案要求拜登 政府強化對韓「核保護傘」，在澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS ）下提供澳洲3艘維吉尼亞級核動力潛艦，以及要求美國國防部長調整現行駐日美軍指揮架構，以和日本自明年度起新設的陸海空自衛隊常設統合司令部（PJHQ）對接。

美國聯邦參、眾議院院會預定下周表決NDAA，通過後交由美國總統拜登簽署生效。2024會計年度NDAA將美國國防預算定為8742億美元。

綜合南韓朝鮮日報與日經亞洲9日報導，前述2024會計年度是自今年10月至明年9月，該草案載明，美國防長為了在美中戰略競爭擴大美國當前占有的相對優勢，必須就強化美國和印太地區盟邦的夥伴關係再接再厲；另要求維持目前約2萬8500名兵力的駐韓美軍規模；還有根據南韓總統尹錫悅4月訪美時，拜、尹兩位領袖發表的美韓「華府宣言」，深化和調整該宣言強調的核嚇阻。

美國前總統川普任內曾暗示撤離駐韓美軍，美國國會對此則在2019會計年度NDAA加注，一旦駐韓美軍人數被砍至低於2點2萬，美國政府將無法動用國防預算。緊接著2020和2021這兩個會計年度，駐韓美軍員額的下限就增至2點85萬人，迄今未變。

另2023會計年度NDAA僅提到澳英美3方安全夥伴關係（AUKUS）為1個新的多邊合作機制，類似美日澳與印度組成的四方安全對話（Quad）。2024會計年度NDAA則載明美國政府應採取的具體措施，將由美國國務卿指派1位高階顧問協調AUKUS全部相關活動，除了該職位，此人可能並未身兼其他職位，而美方目前負責AUKUS相關業務的是美國國務次卿詹金斯；另要求五角大廈也指派1位高階文官負責AUKUS相關活動。

此外，日本新聞網（NNN）8日報導，獲拜登提名為新任副國務卿的白宮印太事務協調官坎伯（Kurt Campbell）7日在聯邦參院人事任命聽證會作證時明言，美國的長遠利益是在印太，為對抗中國應加強與盟國合作，而在現今的國際舞台，日本是美國最重要的盟邦。