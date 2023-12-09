微軟與OpenAI複雜關係 遭英美反壟斷當局盯上

人工智慧公司OpenAI發生執行長遭開除旋即復職的戲劇性事件後，投資方微軟的角色受關注。（路透）

人工智慧公司OpenAI 發生執行長遭開除旋即復職的戲劇性事件後，投資方微軟 的角色受關注。英國正在檢視是否對微軟與OpenAI 的合作關係展開反壟斷調查，美方也傳出有同樣想法。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）11月17日突然遭董事會開除，5天後又戲劇性復職。過程中他一度傳出加入微軟（Microsoft）帶領一個新的人工智慧（AI）團隊。

事後，OpenAI新成立有3名成員的初步董事會給予主要支持方微軟一席董事會觀察員，可出席董事會會議和瀏覽機密資料，但沒有投票權，意味也無法挑選董事人選或選出董事。

微軟和OpenAI均仍未揭露會由誰擔任這名觀察員，以及OpenAI最終董事會將有哪些成員。

路透社報導，OpenAI的母體是一個非營利組織，這種實體鮮少被列為反壟斷調查對象。2019年OpenAI成立一家營利子公司，據消息人士說法，微軟握有其中49%股份。

但微軟的一名發言人今天提出不同說法，他表示雙方的協議細節是機密，但微軟未「擁有」OpenAI「任何部分」，僅有權分享一部分利潤。

微軟曾承諾投資OpenAI逾100億美元，以助其在爭奪人工智慧收益的競賽中贏過微軟主要對手Google（谷歌）、取得領導地位。

英國的競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）今天表示，「OpenAI的治理最近有一些發展，其中有些牽涉到微軟」，他們正在檢視是否就微軟對OpenAI的投資啟動調查，以了解這是否會傷害到英國的市場競爭。

彭博（Bloomberg News）報導，美國的聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）也正在檢查這起投資是否已違反美國反壟斷法，目前只是初步查詢，尚未啟動正式調查。

美國聯邦貿易委員會婉拒評論相關消息。微軟總裁史密斯（Brad Smith）則透過聲明表示：「唯一有所改變的是，微軟現在將在OpenAI董事會有一名無投票權的觀察員。…這和Google買下英國的DeepMind這類收購案截然不同。」Google在2014年收購這家人工智慧公司。

致力於強化反壟斷法的非營利組織「開放市場研究所」（Open Markets Institute）歐洲分部主任馮圖恩（Max von Thun）指出，鑒於人工智慧產業發展愈來愈集中，後續可能還會有其他監管調查。

他說：「反壟斷當局有必要迅速行動來調查這些交易，甚至在必要情況下解除交易，以維護市場競爭，以及避免這項關鍵新興科技遭到獨占。」