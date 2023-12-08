美國首度基於安全威脅 切斷中國儲能電池連結

海軍陸戰隊基地勒瓊營。（美聯社）

美國公共事業公司杜克能源周三表示，已經切斷北卡 羅萊納州海軍陸戰隊基地勒瓊營（Camp Lejeune）使用中國寧德時代的儲能電池連接，原因是國會議員與專家對潛在安全威脅發出警告。

英國金融時報指出，杜克能源（Duke Energy）的這一決定不尋常，因為美國並沒有正式禁令。

據路透，杜克能源6日表示，在議員和專家對寧德時代生產的電池提出擔憂後，該公司已將北卡羅萊納州海軍陸戰隊基地勒瓊營的大型儲能電池斷開。寧德時代被指與中國執政的共產黨關係密切。

一些共和黨 和民主黨議員對中國儲能電池構成的潛在安全威脅發出了警告，他們認為美國可能會對其最大競爭對手的設備產生嚴重依賴，這些設備可能存在網路漏洞，並使能源網絡面臨風險。

杜克能源4月宣布在其位於勒瓊營的租賃設施中使用了寧德時代電池，這引發了盧比歐（Marco Rubio）為首的共和黨議員們抨擊；盧比歐上周寫信給美國國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin），要求奧斯丁「立即扭轉」電池的安裝。

其後，杜克能源就這一問題與包括北卡羅萊納州共和黨籍眾議員墨菲（Greg Murphy）在內的立法者會面。

杜克能源在一份聲明中告訴路透：「人們對這個項目提出了一些擔憂，因此，杜克能源在努力解決這些問題時，斷開了這些電池的連接。」

但杜克能源補充說，該系統的設計考慮到「安全性」，並且電池沒有以任何方式連接到勒瓊營的網路或其他系統。

杜克能源並未透露電池何時斷開或將保持離線狀態多久。

隨著美國向更綠色的再生能源轉型，大規模電池安裝是許多地區的迫切需求。這些公用事業規模的電池組可以儲存太陽能和風電場產生的大量多餘能量，並在需要時供應給電網。

在美國政府提供稅收優惠後，這些儲能電池的安裝量也有所增加。中國在這些電池組的生產處於世界領先地位。

金融時報指出，杜克能源的這一決定不尋常，因為美國沒有正式禁令。對中國電池的任何擔憂都凸顯了一個更大的問題：中國在儲能市場的主導地位。

寧德時代是全球電池生產龍頭，和其中國同業比亞迪占據了全球電池市場近60%的份額。

2022年，美國儲能市場的安裝量創下歷史新高，為寧德時代的成長提供重大推力。能源顧問公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）預計，2023年至2027年間，美國總裝置容量將從去年的4.8GW（gigawatt，百萬瓩）增加到近75GW。

報導指出，如果國會議員試圖禁止更多美國公司使用中國電池，寧德時代潛在的成長將受到威脅。標準普爾資本（S&P Capital）的數據顯示，寧德時代的海外收入占2022年總收入的1/5，遠多於2019年的4%。該公司已經與多家美國集團簽署了供應儲能項目的協議。

澎湃新聞報導，寧德時代今天對杜克能源切斷其電池的做法做出公開回擊，稱有關寧德時代電池構成潛在安全威脅的指控是錯誤和具有誤導性的。

寧德時代表示，他們出售給美國的儲能產品僅包含「無源」設備，沒有配備通訊介面。這意味著這些設備不受到外部電信訊號的控制，寧德時代在美國的業務和產品不會以任何方式收集、出售或共用數據；而且，他們的產品已經通過了嚴格的安全保障審查，包括美國相關部門和企業的審查。