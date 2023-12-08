珍珠港事件82周年 103歲當事者回憶：嚇得要死、急裝彈藥

現年103歲的沙布（左）7日參加珍珠港事件紀念儀式。（美聯社）

珍珠港事件發生時，人在美國海軍驅逐艦杜賓號（USS Dobbin）上的沙布剛洗完澡，並換上乾淨的水手服，一關上置物櫃就聽到消防警報聲。

他跑上船舷，看到美國海軍猶他號戰艦（USS Utah）傾覆，以及日本 飛機在空中飛行的景象。

沙布（Ira Schab）急忙跑下甲板，抓起彈藥箱，加入其他人的行列，為上方的高射砲填充彈藥。他還記得當時21歲的自己，體重僅約63.5公斤，但不知道哪來的力氣，竟能舉起重量幾乎是他體重兩倍的彈藥箱。

現年103歲的沙布說：「我們非常害怕，嚇得要死。不知道會發生什麼事，但明白若會發生什麼，大概就是那樣了。」

今天，沙布在緬懷2300名陣亡軍人的珍珠港事件82周年紀念日回到珍珠港（Pearl Harbor）。珍珠港事件是將美國推入第二次世界大戰的關鍵，沙布是參加這場紀念儀式5名倖存者的其中一人。主辦單位原本宣稱，有身體狀況逐漸走下坡的6人預計會參加紀念儀式，不過其中1人身體不適。

珍珠港事件的倖存者年齡都很大了，且人數逐漸減少，美國海軍戰艦亞利桑納號（USS Arizona）現在只剩一名倖存者，那就是住在加州 ，已102歲的康特（Lou Conter）。

參加紀念儀式的倖存者中，年紀最大的就是沙布，他坐著輪椅，在兒女和其他家人陪同下出席。

數以千計的貴賓和一般民眾在上午7時55分，也就是和數十年前炸彈落在珍珠港一樣的時間，與他們一起默哀。

4架F-22戰機從他們頭頂飛過，打破現場的寧靜，其中1架戰機以「缺席隊形」（missing man formation）的形式與其他戰機分開，以紀念在當時陣亡的逝者。

今天的紀念儀式在美國海軍亞利納那號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial）對面的一片空地進行。這座紀念館是棟白色建築，坐落在戰艦的生鏽殘骸上方。這艘戰艦當時被炸成火球，在被擊中不久後就沉沒了，船上1100多名水手和陸戰隊員喪生，其中有超過900人困在船內。

國家公園管理局（National Park Service）珍珠港解說、教育、遊客服務單位的負責人基爾頓（David Kilton）指出，當時的倖存者多年來經常自願性地與參觀歷史遺跡的遊客分享他們的經歷，但這已經不可能了。

基爾頓說：「我們可以是世界上最佳的敘事者，但無法與真正分享親身經歷的人相提並論。我們正失去那個世代的人，且不會再擁有他們太久了。」