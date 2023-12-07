內華達大學槍擊案 3死者全是老師、39歲助教確認身亡

拉斯維加斯內華達大學6日發生槍擊案，造成3死1傷。目前已知其中兩名死者身分，分別是64歲企管教授張家禎(左圖)與39歲助理教授納瓦蘿-韋列茲(右圖)。圖為組合照片。(美聯社)

拉斯維加斯內華達大學（UNLV）發生3死1傷的槍擊 案，槍手已遭警方擊斃。經調查，3名死者都是教職員，其中一人來自台灣，而槍手是一名曾申請該校教職未果的教授。

美聯社和CBS報導，據內華達州 大學校長懷特菲爾（Keith E. Whitfield）致師生的信，槍擊案其中2名死者是商學院專任教授，一名重傷者是客座教授，另一名死者要等到其家屬接獲通知後才會公布身分。

死者為39歲助理教授納瓦蘿-韋列茲（Patricia Navarro-Velez），以及64歲企管教授張家禎（Cha Jan "Jerry" Chang）。

據校方官網，張家禎來自台灣，擁台灣海洋大學學士、中密西根大學電腦科學碩士、德州 農工大學企管碩士、匹茲堡大學資訊管理博士學位，曾在台灣輔仁大學擔任兼任講師，1997年起赴美任教，2001年起任教於內華達大學。

根據內華達州克拉克郡警長麥馬希爾（Kevin McMahill），槍手是67歲的波利托（Anthony Polito），長期擔任商學院教授，曾多次向內華達州多間大學院校申請教職，但全都未獲聘，6日中午持一把9毫米手槍進入內華達大學主校區開槍，之後在交火中被警方擊斃。

根據警方說法，槍擊案發當天早上，波利托曾前往郵局，向全國各地大學的教職員發送22封沒有附上回信地址的信件，信中內容尚不清楚，但其中一些信打開後據稱發現內含白色粉末。

3死者都不在槍手「目標名單」上

此外，波利托手上還有一份「目標名單」，名單上都是內華達大學與北卡羅萊納州的東卡羅萊納大學（East Carolina University）教職員，但這次遇害的3名死者都不在該份名單上，因此詳細犯案動機尚待釐清。

根據東卡羅萊納大學表示，波利托曾於2001至2017年任職於該校的行銷與供應鏈管理學系教授，且已獲得終身教職，但他已於2017年1月辭去副教授教職。

學生對兇嫌評價 好壞參半

學生對波利托的教學評價好壞參半，有人讚揚波利托是「東卡羅萊納大學最好的教授」，但也有人稱他的課程「非正統」和「雜亂無章」，並覺得他有點「古怪」。一名學生曾在2014年10月一篇貼文說，波利托花了兩個月時間只談論「拉斯維加斯」。