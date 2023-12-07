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內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

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內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

記者張文馨／華盛頓即時報導
來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)
來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

拉斯維加斯內華達大學（University of Nevada, Las Vegas，UNLV）6日發生3死1傷的校園槍擊，其中一名死者為來自台灣的商學院教授張家禎（Cha Jan “Jerry” Chang），張家禎已在該校任職16年。

該校校長寫給教職員的信件中說明槍擊案傷亡的最新狀況，已確認兩名死者均為商學院老師，第三名受害者也是教職員，身分還在確認中。

➤➤➤拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

根據學校網站，張家禎1981年在台灣海洋大學取得大學學位，並在2001年自匹茲堡大學取得資訊管理博士；他1992年在輔仁大學擔任兼任講師，1997年起赴美執教，於2007年加入拉斯維加斯內華達大學，為企管系教授。

校長表示，張家禎為管理資訊系統的教育家，在其超過20年的學術生涯中，教育出一個世代的UNLV商學院學生。

同樣在該校任教的政治系助理教授王宏恩在臉書提到，現年65歲的張家禎教授曾獲教學優良及研究優良的肯定。

在槍擊案發生後，王宏恩說，許多家長直接跑到校園封鎖線外焦急等待小孩，一群原本還能相互打鬧開玩笑的大學生，在見到家長的一瞬間衝上前擁抱大哭；另外有一名頭髮全白、全身沾滿白色油漆的老先生試圖穿越封鎖線，要找尋他的家人。

槍擊 臉書

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