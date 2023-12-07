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這道一年級文字題竟考倒全網？答案讓人大跌眼鏡

世界新聞網何卓賢／即時報導
一位媽媽在臉書家長群帖出的小學生作業題難倒眾人。(截取自臉書群 FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS)
一位媽媽在臉書家長群帖出的小學生作業題難倒眾人。(截取自臉書群 FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS)

一年級小朋友的家庭作業能有多難？一位媽媽在臉書家長群貼出家裡一年級小孩的文字作業題，表達了自己對答案的困惑，沒料到引起一眾家長熱議。

這位家長寫說，「我家在一年級的六歲女兒拿到了這道作業題。在我看來有點難理解，特別是布置給這個年齡段的小孩…但我想看看你們的答案！」

題目如下：

這五個詞裡面，哪個詞與眾不同？

friend、toothbrush、desk、silver、egg。

為什麼？

評論區裡答案並沒有統一，每個詞都有人選。

首先，一些家長認為是「friend」，覺得只有「朋友」不是一樣物品。

也有家長選擇「silver」，他們認為「silver」可以理解成「銀色」，是個形容詞，而其他詞都是名詞；也有人認為，只有「silver」這個詞既是形容詞(銀色)，又是名詞(銀)。

選擇「egg」作為答案的家長認為，這些詞裡面只有「雞蛋」是可以吃的。

而選擇「toothbrush」的家長則認為，這個詞是所有答案裡面唯一沒有「e」的詞，也是唯一一個複合詞。

那答案到底是什麼？

最初帖文的媽媽來公布了——是「silver」，「老師說因為其他的詞都是名詞。」

雞蛋 臉書

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