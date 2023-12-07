正在上心臟急救培訓…亞裔護士心臟停止 同事救她命

黃安迪(Andy Hoang，音譯)和救她一命的兩名護士。(美聯社)

亞裔 護士黃安迪在新罕布夏一所醫院接受心臟急救培訓時突然心臟停止，所幸身旁的同事及時進行急救，驚險救回才23歲的她。

黃安迪(Andy Hoang，音譯)剛剛開始她人生中第一份護士工作，當時正在新罕布夏的達特茅斯-希區考克醫療中心(Dartmouth-Hitchcock Medical Center)接受關於如何急救心臟停止(cardiac arrest)病人的培訓。然而，課程中她突然開始覺得頭暈、想吐，不得不坐下來。

美聯社報導，黃安迪回憶，這是她記得的最後一件事情了，「再睜開眼的時候，我看見滿滿一整個房間的醫生和護士。」

原來，黃安迪在接受心臟停止急救培訓的過程之中，自己發生了心臟停止。她身邊同樣在接受培訓的護士同事立即行動起來救她。

心臟停止急救課程的老師麗莎·達文波特(Lisa Davenport)回憶，「一個人檢查她的頸動脈，一個人檢查她的股骨(動脈)，但她沒有了脈搏。」於是護士開始對她進行心肺復甦，呼叫「code blue (醫院呼叫代碼，指病人危急，需緊急搶救)」團隊。

恰好在隔壁上另一堂課的該醫院的重症監護團隊聞訊趕來，馬上給黃安迪接上去顫器(defibrillator)進行監測，給她接上靜脈注射管，並且讓她開始吸氧；另一個部門的醫生和護士推著急救車趕來現場。

而等到急救團隊趕來現場，黃安迪已經慢慢甦醒。課程老師達文波特表示，從她開始昏眩到醫療團隊到來，一共經過了15分鐘，但宛如更久，「雖然問題得到解決，但是這段經歷對我們來說很嚇人。你不會想到這事情會發生在像安迪這麼年輕的人身上。」

23歲的黃安迪(Andy Hoang，音譯)經歷心臟停止意外之後恢復，已經回到工作崗位。(美聯社)

黃安迪最近已經回到工作崗位上了，回憶起這段經歷還是不敢相信，「我是一個非常普通、健康的23歲年輕人。」她說自己一個星期去健身房四次，而且有跑步的習慣，飲食也很規律。

根據美國心臟協會，美國每年有43.6萬人死於心臟停止。心臟停止和心臟病 突發(heart attack)又不一樣；心臟停止可以發生在一個人經歷心臟病突發之後，但也有其他的情況會擾亂心律而引起心臟停止，比如心肌增厚、心肌病變(cardiomyopathy)、心臟衰竭、心律不整(arrhythmias)等。

全國心肺血協會數據顯示，心臟停止的發生機率會隨著年齡增長，但是總體來說很少發生在30歲以下的人群之中，但在年輕人中，遺傳性心律不整(genetic arrhythmias)、心臟或者冠狀動脈結構問題、心臟發炎或者藥物濫用，是主要誘因。

黃安迪回憶，她在心臟停止那天之前，總共暈倒過兩次，一次是因為沒有吃飯血糖過低，一次是因為腹部劇痛。

黃安迪在越南 長大，2016年以學生身分來到美國，在密西根拿到了她的護士學位，之後搬到了新罕布夏。她表示，她的家人裡面沒有心臟病遺傳病史。目前，她每天佩戴能夠監測她心臟活動的儀器，試圖在醫生的幫助下找出心臟停止的真正原因。