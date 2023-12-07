正在上心臟急救培訓…亞裔護士心臟停止 同事救她命
亞裔護士黃安迪在新罕布夏一所醫院接受心臟急救培訓時突然心臟停止，所幸身旁的同事及時進行急救，驚險救回才23歲的她。
黃安迪(Andy Hoang，音譯)剛剛開始她人生中第一份護士工作，當時正在新罕布夏的達特茅斯-希區考克醫療中心(Dartmouth-Hitchcock Medical Center)接受關於如何急救心臟停止(cardiac arrest)病人的培訓。然而，課程中她突然開始覺得頭暈、想吐，不得不坐下來。
美聯社報導，黃安迪回憶，這是她記得的最後一件事情了，「再睜開眼的時候，我看見滿滿一整個房間的醫生和護士。」
原來，黃安迪在接受心臟停止急救培訓的過程之中，自己發生了心臟停止。她身邊同樣在接受培訓的護士同事立即行動起來救她。
心臟停止急救課程的老師麗莎·達文波特(Lisa Davenport)回憶，「一個人檢查她的頸動脈，一個人檢查她的股骨(動脈)，但她沒有了脈搏。」於是護士開始對她進行心肺復甦，呼叫「code blue (醫院呼叫代碼，指病人危急，需緊急搶救)」團隊。
恰好在隔壁上另一堂課的該醫院的重症監護團隊聞訊趕來，馬上給黃安迪接上去顫器(defibrillator)進行監測，給她接上靜脈注射管，並且讓她開始吸氧；另一個部門的醫生和護士推著急救車趕來現場。
而等到急救團隊趕來現場，黃安迪已經慢慢甦醒。課程老師達文波特表示，從她開始昏眩到醫療團隊到來，一共經過了15分鐘，但宛如更久，「雖然問題得到解決，但是這段經歷對我們來說很嚇人。你不會想到這事情會發生在像安迪這麼年輕的人身上。」
黃安迪最近已經回到工作崗位上了，回憶起這段經歷還是不敢相信，「我是一個非常普通、健康的23歲年輕人。」她說自己一個星期去健身房四次，而且有跑步的習慣，飲食也很規律。
根據美國心臟協會，美國每年有43.6萬人死於心臟停止。心臟停止和心臟病突發(heart attack)又不一樣；心臟停止可以發生在一個人經歷心臟病突發之後，但也有其他的情況會擾亂心律而引起心臟停止，比如心肌增厚、心肌病變(cardiomyopathy)、心臟衰竭、心律不整(arrhythmias)等。
全國心肺血協會數據顯示，心臟停止的發生機率會隨著年齡增長，但是總體來說很少發生在30歲以下的人群之中，但在年輕人中，遺傳性心律不整(genetic arrhythmias)、心臟或者冠狀動脈結構問題、心臟發炎或者藥物濫用，是主要誘因。
黃安迪回憶，她在心臟停止那天之前，總共暈倒過兩次，一次是因為沒有吃飯血糖過低，一次是因為腹部劇痛。
黃安迪在越南長大，2016年以學生身分來到美國，在密西根拿到了她的護士學位，之後搬到了新罕布夏。她表示，她的家人裡面沒有心臟病遺傳病史。目前，她每天佩戴能夠監測她心臟活動的儀器，試圖在醫生的幫助下找出心臟停止的真正原因。
上一則
FB留言