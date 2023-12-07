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WeWork等科技新創公司錢燒完了 走上破產或關閉

記者顏伶如／即時報導
創投專家指出，科技新創公司這波倒閉潮只是開端。圖為申請破產的WeWork。(路透)
創投專家指出，科技新創公司這波倒閉潮只是開端。圖為申請破產的WeWork。(路透)

共享辦公室平台WeWork創立時集資超過110億元，醫療自動化服務公司Olive AI創立資金8億5200萬元，貨運初創公司Convoy成立資金9億元，模組化住宅建築公司Veev募得創業資金也有6億4700萬元。然而，過去6周裡，這幾家曾經風光一時的業者，不是聲請破產就是宣告關門。紐約時報報導，創投專家指出，科技新創公司這波倒閉潮只是開端而已。

過去兩年裡，科技新創公司大手筆降低成本以求生存，但能燒的錢如今已經用完，也沒有時間重整旗鼓，眼前要面對的殘忍現實是：投資人對於口惠而實不至的空中畫大餅已無興趣，創投業者正在衡量哪些新公司值得拯救，哪些則應該直接關掉或轉手賣出。

近來出現實例包括，成立時集資達16億元的活動組織初創公司Hopin，市值一度上看76億，但8月間以區區1500萬元出售核心事業項目。租房平台初創公司Zeus Living成立時募得1億5000萬元資金，上個月宣布關閉。金融科技初創公司Plastiq成立時募得2億2600萬元，今年5月已聲請破產。

出租電動滑板車初創企業Bird成立時募得7億7600萬元，但由於股價低迷，今年9月從紐約證券交易所( New York Stock Exchange，NYSE)下市。諷刺的是，公司市值僅約700萬元，遠遠不如Bird創辦人凡德贊登(Travis VanderZanden)2021年購買邁阿密豪宅2300萬元的價值。

創投公司Freestyle Capital合夥人列夫庫爾特(Jenny Lefcourt)說，創投業者之間應該都有心理準備，將看到更多科技新創公司的失敗案例。她說：「派對結束前拿到的錢越多，派對結束後的宿醉就持續更久。」

紐約時報報導，科技初創公司為何失敗，想要了解真相並不容易，因為並無法規要求這些私人公司倒閉或轉售時說明原因；人工智慧(AI)科技迅速發展，也在科技初創公司之間產生一股蓬勃發展的表象，過去一年之內被炒成焦點話題，吸引大筆資金。

初創公司追蹤機構PitchBook統計顯示，光在今年之內，獲得創投公司資助但後來關門的美國私人企業就有大約3200家，這些公司累計募得272億創投資金。PitchBook指出，這個統計數字還不包括像WeWork一樣規模較為龐大的上市公司失敗案例。

破產 紐約時報 投資

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