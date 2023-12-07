拜登政府擬新規 聘請互惠生簽證外籍保母 開銷恐翻倍

拜登政府提議新規，要求外國保母的薪酬計算，必須比照各州政府、地方政府頒布的最低工資標準。(美聯社)

華爾街日報7日報導，根據拜登 政府提議新規，未來美國家庭透過互惠生(au pairs)簽證 聘請外國保母，開銷恐將翻倍；新規要求外國保母的薪酬計算，必須比照各州政府、地方政府頒布的最低工資標準。

報導指出，不少美國家庭喜歡透過互惠生簽證計畫聘請外國保母，但這個選項今後可能開銷變重，讓許多民眾再也負擔不起。國務院 今秋提出政策修改提案，要求互惠生簽證持有人必須依照各地最低工資標準拿薪水，確保外籍人士獲得公平待遇。

住在北卡羅來納州史坦福(Sanford)的產品經理史黛西‧弗羅倫斯(Staci Florence)表示，疫情期間社區裡托兒所重啟腳步緩慢，便透過互惠生簽證計畫找保母幫忙照顧三個孩子。她說，新規上路後，互惠生保母開銷估計一年要2萬7000元，仲介花費、手機費用等開銷還要另計。

國務院於1986年推出互惠生簽證計畫，允許18歲至26歲間外籍人士到美國停留1年到2年，與接待家庭同住，幫忙照顧孩子，絕大多數申請者為女性。這項計畫的用意是為美國家庭提供便宜又有高度彈性的托兒選項，同時讓年輕外籍人士有機會到美國練習英語，認識美國文化。根據統計，每年約有2萬名外籍人士持互惠生簽證前來美國。

根據現行規定，接待家庭要為互惠生保母提供食宿及每周零用錢，目前價碼為每周金額至少195.75元，每周最高工作時數45小時。目前的待遇已經10多年不曾調整，以聯邦最低工資時薪7.25元計算，然後扣除其中的40%做為食宿費用，也就是每周大約130元。從歐巴馬執政期間開始，國務院便研議如何調整互惠生保母待遇。

華爾街日報報導，拜登政府修改提議當中，包括複雜的工資計算公式，以各州或城市最低工資為基準，但每周扣除130員食宿開銷的金額則未更動。

以紐約州及加州為例，互惠生保母每州待遇將調高到469.46元，每周工作時數上限40小時，不再是45小時。德州最低工資比照聯邦最低工資，因此每周待遇將調整為189.46小時，工作時數上限40小時，除了奧斯丁(Austin)之外，當地工資水準直逼加州與紐約。

根據新規，互惠生保母還是可以每周工作45小時，但超過40小時之後的工資時薪，則要以1.5倍計算。