我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代雜誌2023年度風雲人物 泰勒絲獲殊榮

布林肯與王毅通話談中東 雙方強調延續拜習會進展

拜登上台後湧入無證客950萬「金援烏克蘭 先鞏固邊境」

記者顏伶如／即時報導
一群無證客涉水跨越德州和墨西哥邊境的格蘭河進入美國。(路透)
一群無證客涉水跨越德州和墨西哥邊境的格蘭河進入美國。(路透)

共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)6日聯合投書福斯新聞網(Fox News)指出，拜登總統若想再多給烏克蘭一毛錢，就必須先鞏固美墨邊境，因為自從拜登上台以來，非法入境美國的移民估計高達950萬人。

強生與史考特在投書中指出，拜登開放邊境政策對美國是明顯且迫切的危機(clear and present danger)，「我們認為美國總統的基本職責是保衛公民與憲法，但在邊境安全上，拜登都沒做到。非旦沒有解決並排除這個明顯且迫切的危機，拜登與他在國會的民主黨盟友，其實就是問題根源所在」。

投書寫道，拜登政府與主流媒體對於當今邊境危機的嚴重程度都沒有據實以告，「而我們掌握的訊息則反映令人憂心的真實狀況」。

強生與史考特指出，自從拜登上台以來，大約950萬名移民非法入境美國，其中300萬人遭到遣返，絕大多數是根據疫期期間援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令；其餘600多萬人則留在美國，「如果把這個人數拿來對比，美國有31州人口不到600萬」。

強生與史考特舉例指出，紐約市自稱庇護城市(sanctuary city)，但當10萬名移民接受邀請時，市長亞當斯(Eric Adams)卻說難以負荷，「亞當斯市長聲稱將壓垮紐約市的10萬名移民，在拜登允許進入美國的非法移民裡只占不到2%，其他98%則分散到美國各地，對規模大小不同的各個城市造成龐大負擔」。

投書寫道，開放邊境也為國家安全帶來重大威脅。非法境的600萬移民裡，有170萬人是躲過執法機關查緝的漏網之魚( gotaways)，「我們根本不知道他們是什麼人，也不知道他們現在落腳何處」。

強生與史考特指出，邊境門戶大，外國恐怖主義組織可能把成員安插進入美國，「拜登無法鞏固邊境安全，只能由共和黨盡力補救，利用我們能夠使用的一切談判槓桿，讓邊境問題獲得一勞永逸的保障，包括拜登政府對烏克蘭提供援助的計畫。我們相信增進美國邊境與公民安全，應該列為優先事項」。

拜登 非法移民 亞當斯

上一則

新墨西哥州檢察長指控臉書Instagram將惡狼帶給兒童

下一則

泰勒絲單獨獲選時代雜誌年度風雲人物 演藝圈第一人

延伸閱讀

拜登軍援烏克蘭法案在參院瀕崩潰 共和黨堅持加入管制邊境措施

拜登軍援烏克蘭法案在參院瀕崩潰 共和黨堅持加入管制邊境措施
拜登：若非川普想再次入主白宮 不確定是否會尋求連任

拜登：若非川普想再次入主白宮 不確定是否會尋求連任
戴琪：美中關係緊張 升高仇亞情緒

戴琪：美中關係緊張 升高仇亞情緒
剛抵美國就能拿工卡 資深無證客大喊不公

剛抵美國就能拿工卡 資深無證客大喊不公

熱門新聞

一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
家長拿錢給成年兒女，最常見的是購買食物。(Getty Images)

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

2023-11-29 11:50
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23
新州多佛市(Dover)女童德克蘭洛佩茲(Declan Lopez)的IQ有138。(截取自6ABC Philadelphia YouTube頻道)

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

2023-12-01 14:04
馬斯克在自己的X上放上新販售的Cybertruck車窗貼紙照片，沒過幾小時這款貼紙就已售罄。 (截自X)

特斯拉新車展示出包反變商機 這商品上架幾小時就售罄

2023-12-01 11:23

超人氣

更多 >
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭
生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢