拜登上台後湧入無證客950萬「金援烏克蘭 先鞏固邊境」

一群無證客涉水跨越德州和墨西哥邊境的格蘭河進入美國。(路透)

共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)6日聯合投書福斯新聞網(Fox News)指出，拜登 總統若想再多給烏克蘭一毛錢，就必須先鞏固美墨邊境，因為自從拜登上台以來，非法入境美國的移民估計高達950萬人。

強生與史考特在投書中指出，拜登開放邊境政策對美國是明顯且迫切的危機(clear and present danger)，「我們認為美國總統的基本職責是保衛公民與憲法，但在邊境安全上，拜登都沒做到。非旦沒有解決並排除這個明顯且迫切的危機，拜登與他在國會的民主黨盟友，其實就是問題根源所在」。

投書寫道，拜登政府與主流媒體對於當今邊境危機的嚴重程度都沒有據實以告，「而我們掌握的訊息則反映令人憂心的真實狀況」。

強生與史考特指出，自從拜登上台以來，大約950萬名移民非法入境美國，其中300萬人遭到遣返，絕大多數是根據疫期期間援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令；其餘600多萬人則留在美國，「如果把這個人數拿來對比，美國有31州人口不到600萬」。

強生與史考特舉例指出，紐約市自稱庇護城市(sanctuary city)，但當10萬名移民接受邀請時，市長亞當斯 (Eric Adams)卻說難以負荷，「亞當斯市長聲稱將壓垮紐約市的10萬名移民，在拜登允許進入美國的非法移民 裡只占不到2%，其他98%則分散到美國各地，對規模大小不同的各個城市造成龐大負擔」。

投書寫道，開放邊境也為國家安全帶來重大威脅。非法境的600萬移民裡，有170萬人是躲過執法機關查緝的漏網之魚( gotaways)，「我們根本不知道他們是什麼人，也不知道他們現在落腳何處」。

強生與史考特指出，邊境門戶大，外國恐怖主義組織可能把成員安插進入美國，「拜登無法鞏固邊境安全，只能由共和黨盡力補救，利用我們能夠使用的一切談判槓桿，讓邊境問題獲得一勞永逸的保障，包括拜登政府對烏克蘭提供援助的計畫。我們相信增進美國邊境與公民安全，應該列為優先事項」。