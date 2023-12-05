金價、比特幣最近為何飆漲？可能反映「川普恐慌」

「川普恐慌」助長避險買盤，從金價和加密幣最近暴漲似乎可見端倪。(美聯社)

彭博報導，金價 4日一開盤就攻克每英兩2,100美元阻力關卡，Man Group分析師Peter van Dooijeweert認為與美債殖利率 下滑有關；另一因素是明年美國經濟展望可能轉壞的疑慮發酵，協助推升防禦性資產如黃金。但也有人揣測，「川普 恐慌」也是一股強大推力，從金價和加密幣行情走勢之瘋狂可見端倪。

金價在一天之內上下震盪如此劇烈，盤中最高與最低價差超過100美元，是2020年新冠肺炎疫情爆發以來僅見。這情況非比尋常，除了反映交易員押注利率走向外，可能另有其他因素作祟。

Bespoke投資公司的數據顯示，金價在締造空前新高價後，盤中跌幅比4日更大的前例只有一個，就是在1979年10月2日，當天金價收在比盤中高點低5.29%的價位。但那年金價正在飆升，從那天收盤後一路衝高，到次年1月漲到頂，期間金價翻了一倍有餘。

那麼，是什麼因素導致金價急漲？

川普若二度執政恐干擾Fed決策

分析師認為，可能是「川普恐慌」使然。最近籠罩金融市場最大的一朵烏雲，莫過於擔心這位美國前總統2024年將再度入主白宮，近來民調顯示，川普競逐共和黨黨內提名與明年總統大選的聲勢看漲，居於領先地位，促使投資人開始思考川普若當上第二任，會是什麼情況？

也許言之過早，但對許多投資人來說，那情景恐怕不堪設想。尤其是，川普第二任若行事比第一任時更武斷且恣意妄為，可能藐視現有體制，包括干擾甚至主導Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的貨幣決策。

Clocktower Group地緣政治分析師Marko Papic研判，無論未來美國經濟走向如何，Fed政策已經「轉鴿」了，FOMC將確定Fed政策朝寬鬆傾斜，一見衰退的初期徵兆，降息頻率可能比目前預期多；就算通膨揮之不去，Fed也不會回頭重唱從2022年到2023大半年一直在唱的「鷹」調。

華盛頓Beacon政策顧問公司分析師John Roberts指出，Fed主席鮑爾必須捍衛Fed決策的獨立自主性，萬一川普贏得第二任，鮑爾麻煩大了。他解釋，利率「更高、更久」的風險是，可能在2024年11月美國大選登場前導致經濟急遽惡化，重創現任美國總統拜登連任成功的機率。若是如此，他說：「前總統川普極可能當選總統，將有機會真正以自己的形象重新塑造Fed，那可能比鮑爾在選前頻頻降利率對Fed公信力造成更大的傷害。」

川普在第一任總統任期間，曾提名激進派分子如主張重返「金本位制」的Judy Shelton，但此人事案在參議院遭封殺。捲土重來機會不大。

2024大選年 Fed降息力道受矚目

Institutional Brokers分析師Steve Sosnick認為，Fed傳統上避免在選前調整利率，以免被視為立場偏袒某一方。但必要時，Fed仍會採取行動，例如在2020年美國封鎖抗疫期間把利率一路降到0%，或在2008年信用危機時期大開貨幣寬鬆水龍頭，但「那也意味著，任何防患未然的政策調整，可能必須在選舉年初期就發生」。他表示，一旦情勢需要，Fed勢必降利率，或是量化緊縮（QT）售債縮手，這是無庸置疑的事。

倘若有任何理由指稱Fed採取行動暗助拜登，川普作為共和黨候選人必定不會放過。川普昔日當總統時，就毫不避諱攻擊他自己任命的鮑爾。鮑爾想必寧可不被動挨罵，所以必須有無懈可擊的論據才會降利率，比方說經濟減緩。

另一個降息的可能動機是，避免股市崩跌進一步拖累經濟沉淪。TS Lombard分析師Steven Blitz指出，美國人目前持有股票的比率已超過61%，幾乎已回升到全球金融海嘯之前的水準。在這種情況下，隨著經濟減緩，經濟向下沉淪的程度將隨股市跌幅而變化，「Fed將竭盡所能避免股市衝擊把溫和衰退變成更糟的情況」。

Blitz認為，基於政治因素，Fed在選舉年有額外動機確定政策寬鬆，那將冒著通膨在選後復熾的風險。

「川普恐慌」助漲金價、比特幣

綜合來看，市場擔心的是，2024年的Fed可能傾向「短期主義」做法，決策獨立自主性可能受損。最近金價和比特幣（號稱黃金的虛擬替代品）雙雙暴漲，一部分可謂反映市場對唯恐Fed不負責任的避險押注。

儘管金價4日收盤從盤中高點摔落，比特幣則持續大步向前邁進，4日漲破42,000美元大關，年初至今漲幅150%已超越金價。一大驅動力便是市場揣測Fed明年將降利率。美國證管會（SEC）最快明年可能批准現貨比特幣ETF上市，是另一大利多。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley認為，2020年和2021年比特幣飆漲的一大主因，是疫情造成大量流動性注入加密幣體系；今後，除非另一波巨大的流動性計畫繼續為漲勢推波助瀾，否則預言比特幣價格將再創高峰，可能只是一廂情願。比特爾雖漲破4.2萬美元，但距離2021年極盛時期曾逼近6.9萬美元的歷史顛峰，還有一大段距離。

Bleakley Financial分析師Peter Boockvar也對比特幣前景存疑，理由是主要央行顯然不準備把比特幣納為央行準備資產之一。

另一值得關注的重要指標是，比特幣與那斯達克100指數走勢分歧。多年來，兩者走勢密切相關，通常都會隨著市場對科技股看多或看空而齊漲齊跌。這種關聯性曾在2023年中短暫打破，現在又再度脫鉤。央行若輕率寬鬆貨幣政策，加密幣直接受惠程度遠甚於科技股。眼前市場盛行的說法是，「川普二度執政將依照自己意志形塑Fed政策」，這種「川普恐慌」可能嚇跌眾多資產，但比特幣在那種情境下卻可能繼續大漲特漲。