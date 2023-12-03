俄烏開戰後…軍火商去年收入反下滑 美公司占逾半市場

智庫斯德哥爾摩國際和平研究所的人員3日表示，儘管有烏克蘭戰爭刺激需求，但由於供應鏈問題和勞動力短缺，2022年全球頂級武器供應商的收入仍趨下降。圖為以色列軍人11月21日在加薩邊界維護武器。(歐新社)

智庫斯德哥爾摩國際和平研究所的人員今天表示，儘管烏克蘭 戰爭刺激需求，但由於供應鏈 問題和勞動力短缺導致產量無法增加，2022年全球頂級武器供應商的收入仍趨下降。

法新社報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）最新報告顯示，2022年全球百大軍火公司的武器和軍事服務銷售總額為5970億美元，比2021年下降3.5%。

地緣政治緊張加上俄羅斯 入侵烏克蘭，增強了對武器和軍事裝備的需求。智庫高級研究員席瓦（Diego Lopes da Silva）表示，在這種情況下，武器供應商營收放緩「出乎意料」。

席瓦表示：「產量減少顯示像烏克蘭戰爭帶來的需求衝擊，與企業擴大產能並真正滿足需求之間，確實存有時間落差。」

據智庫表示，下降主要原因是美國主要武器製造商營收減少，這些製造商因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而陷入「供應鏈問題和勞動力短缺」。

單美國軍火收入就下降7.9%，2022年仍占總營收51%，美國有42家軍火商躋身全球百強。

報告也指出俄羅斯武器製造商營收大幅下降12%，達208億美元。

營收下降部分原因是俄羅斯入侵烏克蘭遭受制裁，但席瓦也指出，營收下降也可能是俄羅斯政府延遲付款。

事實上從百分比來看，中東地區的增幅是所有地區最大，成長了11%，達到179億美元。

尤其是土耳其的武器公司營收成長94%，拜卡科技（Baykar）生產的無人機被廣泛運用在烏克蘭戰場。

亞洲和大洋洲武器供應商的總營收成長3.1%，在2022年達到1340億美元。

中國是繼美國之後的第二大供應國，中國上榜的8家軍火公司總營收成長2.7%，達到1080億美元。

席瓦表示：「我們看到這種需求未來幾年仍將持續。因此，我們預計軍事開支將繼續增加，武器營收也將增加。」