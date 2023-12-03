蓋茲：全球升溫控制在攝氏2度無望 3度以內已是萬幸

微軟創辦人比爾．蓋茲出席聯合國氣候峰會受訪問直言，世界恐怕無法實現巴黎氣候協定將全球升溫控制在攝氏2度以內，「如果能維持在攝氏3度以下已經萬幸」。（歐新社）

彭博資訊報導，微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）出席聯合國氣候峰會 （COP28）接受彭博電視訪問直言，世界恐怕無法實現巴黎氣候協定（Paris Agreement）將全球升溫控制在攝氏2度以內，「如果能維持在攝氏3度（華氏37.4度）以下已經萬幸」。

巴黎氣候協定近200個締約國同意盡力將全球升溫控制在攝氏2度以下，最理想的範圍是攝氏1.5度，以此避免氣候變遷的衝擊。可是最近聯合國一項環境計畫報告顯示，根據目前世界各國的減碳排計畫，全球氣溫預計升高到攝氏2.9度。

氣候科學家一再強調沒有所謂的全球暖化安全值，光是較工業化時代前升溫攝氏1.2度的現在，已經可見世界各地出現嚴重氣候災害，諸如極端高溫、野火、洪災和熱浪。

蓋茲表示，「如果能維持在攝氏3度以下，大眾聽說的許多不良影響就不會發生，除非大家很不負責任地放任升溫持續走高。」

蓋茲認為核融合和核分裂以及綠色鋼鐵（green steel）是理想的解套辦法，而他成立的突破能源基金會（Breakthrough Energy Ventures）投資數十家潔淨能源公司，他表示聯合國氣候峰會場邊會談對新創來說至關重要，有利於取得業內亟需減碳的巨頭關注，比如水泥業。

今年氣候峰會由世界十大產油國之一的阿拉伯聯合大公國主辦，加上峰會主席賈柏（Sultan Al Jaber）的石油 大亨身分，在在招致不小爭議。反對派認為石油業在轉型上鮮少有所作為。

對此蓋茲表示，我們必須在競爭中擊敗化石燃料，要正確作到這一點就不該讓他們獲得補助，並且未來該課徵碳稅。