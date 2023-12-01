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電動車補助新規出爐 想拿7500元變難…1條就破功

延續11月漲勢…道指飆300點 史指收今年新高

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

記者張聲肇／即時報導
電動車補助新法規出爐。（美聯社）
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助辦法1日出爐，購買電動車要獲得7500元全額抵稅優惠可能更加困難；拜登政府要達成2030年全美銷售新車50%為電動車的目標恐怕不易。同時，美國供應鏈要與中國脫鉤的困境，又增一例。

根據財政部和能源部宣布的新辦法，如果新購電動車的電池含有中國等「不友善」國家生產的零組件，就不符合全額補助的規定。

這項補助辦法是根據國會通過的降低通膨法所制的，但國會要政府不得全額補助使用北韓、中國、俄國和伊朗生產電池零組件的電動車。其實北韓、俄國和伊朗只是陪榜，限制的目標是電動車電池材料與技術大國中國。

美國官員說，汽車業者早就知道政府遲早會祭出這一招，因此早就開始著手讓零件供應鏈和中國業者保持距離；白宮也希望最新措施會鼓勵美國業者自行強化供應鏈。

財政部副部長阿德葉摩(Wally Adeyemo)說，美國汽車業者已經調整供應鏈，確保電動車買主可以獲得抵稅優惠，「這些改變需要時間，但各大汽車公司有在投資，美國人民也在大買電動車。」

福特、現代等汽車公司正在趕建工廠，要在美國生產電池，處理鋰礦等材料，但要完全不依賴中國生產的材料與零組件，打造出「100%北美生產」電動車，恐怕為時尚早。

能源部副部長特克(David Turk)不諱言新法規的目標就是中國，要美國業者認真投資此一「重要行業」。

記者問阿德葉摩，現在購買可獲補助7500元的電動車，明年是否仍可獲得全額補貼，還是補貼會縮小？他回答，汽車業者會自行判斷「哪些車子符合抵稅條件」。

特克說，美國汽車製造商都是精明的業者，福特、通用等公司已經在提升美國電池及材料的供應量，今後會「越來越符合規定」。

市場分析師阿布沙密德(Sam Abuelsamid)認為，新規定明年生效後，目前可獲補貼的車輛，補貼額將減半，亦即60%以上零件在北美產製的電池，抵稅優惠額3750元，但北美電池廠商很難從美國及貿易夥伴國取得一半以上的關鍵礦石原料，所以很可能連這3750元抵稅額也拿不到。

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