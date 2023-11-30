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北京哀悼中國人民老朋友後 拜登悼念季辛吉

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登（右）30日傍晚發布聲明悼念前國務卿季辛吉（左）。圖為2007年檔案照。美聯社
總統拜登（右）30日傍晚發布聲明悼念前國務卿季辛吉（左）。圖為2007年檔案照。美聯社

總統拜登30日傍晚發布聲明悼念前國務卿季辛吉（Henry Kissinger），拜登回憶他第一次見到季辛吉，當時拜登是年輕的參議員，季辛吉是國務卿，負責對國會簡報國際局勢。

拜登表示，他和季辛吉的看法經常南轅北轍，但季辛吉的想法和戰略重心相當清晰，即便是離開政府已久，季辛吉仍持續就重大政策討論提出自己的看法。

拜登透過聲明對季辛吉家人表示哀悼。

季辛吉的死訊29日晚間公開，在美國政府表態之前，北京就發表聲明哀悼這位「中國人民的老朋友」。

國務卿布林肯（Antony Blinken）說，季辛吉熱愛美國，為美國、美國人民以及美國理念服務，身為國務卿和國家安全顧問的季辛吉做出很多改變歷史的決定。

布林肯說，季辛吉即便卸下公職，仍有繼任的總統、國務卿、國安顧問和兩黨領導人諮詢他的建議，「包含我在內」，布林肯透露，今年6月中國行以及制定人工智慧（AI）管理辦法時，都曾請教季辛吉。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）稱，季辛吉是權力最大以及最具影響力的國務卿，奧斯丁自己在國防部工作時，也曾多次請教季辛吉對地緣政治的看法，這些交流發人深省。

季辛吉 國務卿 拜登

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