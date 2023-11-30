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79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

世界新聞網何卓賢／即時報導
一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)
一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。

NBC報導，余路易莎在菲律賓出生，年輕時來到美國聖路易斯市做交換學生，後來搬家到更暖和的邁阿密，並且定居下來。如今她已經成為邁阿密居民超過50年了，「我依然很愛邁阿密。」

20歲出頭的時候，余路易莎愛上旅行，並且開始在美國國內游玩，去完了45個州。

在接下來的50年裡面，余路易莎一有機會就會去新的國家遊玩，並表示經常遇到世界各地的旅客親切的叫她做「媽媽」，「因為我在群體裡總是年紀最大的，他們還很年輕。」

在朋友的建議之下，她選擇塞爾維亞作為她環球旅行的最後一站，一出機場就得到了當地朋友的歡迎和鼓舞。

余路易莎表示，很難選出自己最喜歡的一站，但在眾多國家之中她很喜歡的包括義大利、菲律賓，以及泰國

至於她給想要旅遊的年輕人有何建議？她說，「別害怕，走出去，別等任何人，如果你等了，這可能就不會發生。」

再有幾個月，余路易莎就要迎來80大壽，她表示對自己迄今獲得的成就感到自豪，「我實現了我的夢想，我自己買了房，自己旅遊，我好開心，也好想要謝謝所有對我好的人。」

義大利 泰國

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