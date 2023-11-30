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防治兒童性剝削 5大社媒執行長將赴美參院聽證會作證

中央社華盛頓29日綜合外電報導
旗下擁有臉書（Facebook）和Instagram的Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（美聯社）
旗下擁有臉書（Facebook）和Instagram的Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（美聯社）

參院司法委員會今天表示，明年1月31日將舉行防治兒童網路性剝削聽證會，Meta、X、 TikTok、Snap和Discord等5大社群媒體執行長將出席作證。

根據法新社和路透的報導，司委會主席民主黨籍參議員杜賓（Dick Durbin）和共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，Discord和X原本拒絕出席，並拒收傳票。杜賓和葛蘭姆兩人在聲明中說：「如今5家公司都將配合，我們期待聽聽他們的執行長怎麼說。」

這將是TikTok執行長周受資繼今年3月之後再次出席國會聽證會。今年3月，周受資遭國會議員尖銳提問，包括質疑TikTok對兒童心理健康造成傷害。

杜賓和葛蘭姆表示，聽證會將允許委員會成員對這些在網路保護兒童不力的社群媒體公司執行長施壓。

旗下擁有臉書（Facebook）和Instagram的Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、X（前稱Twitter）的執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）、Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）和即時通訊軟體Discord執行長希特倫（Jason Citron）都將出席司委會的聽證會。

杜賓和葛蘭姆指出：「科技巨擘自我監督不力，卻讓我們的孩子付出代價，這不能不追究。」

司委會今年已通過多項法案，其中一項法案將取消科技公司在兒童性虐待製品（child sexual abuse material）相關法律之下享有的民事和刑事責任豁免權。這項法案首次於2020年提出。

司委會並通過法案將建立全國預防網路兒童性剝削委員會（National Commission on Online Child Sexual Exploitation Prevention），以及將網路兒童剝削犯罪調查和起訴進行現代化。

TikTok 社群媒體 參議員

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