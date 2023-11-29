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調薪追不上通膨…維持2021年家庭生活水準 每年多支出1.1萬

編譯周芳苑／綜合29日電
儘管數據顯示通膨已降溫，但許多商品並未跌價，例如麥當勞等速食店餐點，價格仍比2020年12月高得多，消費者並未感受到壓力解除。(美聯社)
儘管數據顯示通膨已降溫，但許多商品並未跌價，例如麥當勞等速食店餐點，價格仍比2020年12月高得多，消費者並未感受到壓力解除。(美聯社)

參院兩黨聯合經濟委員會(U.S. Senate Joint Economic Committee)共和黨成員針對政府數據分析後發現，受通膨影響，一般美國家庭每年須額外付出1萬1434元才能維持2021年1月之前的生活水準。

這份分析報告根據消費物價指數、消費支出調查等政府數據以研究各州通膨影響；結果顯示，儘管通膨趨緩、各方面經濟表現強勁、失業率處於20年低點，許多家庭財務仍吃緊。

據CBS News民調，今秋經濟陷入困境的人比新冠疫情爆發之前更多。現在儘管有強勁薪資成長等亮點，通膨仍讓人悲觀。

雖然通膨已降溫，線上理財出版商Bankrate最新調查發現，全美60%工薪階層表示，過去12月的收入追趕不上通膨。

政府數據顯示，2021年1月以來，勞工平均時薪增加13.6%，卻遠不及通膨率17%；共和黨分析顯示，支出大增的部分涵蓋了食品、交通、住房和能源。

智庫Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity(LISEP) 主席路德維希(Gene Ludwig) 說，中低收入者受影響尤其嚴重，分析顯示， 2022年維持基本生活所需的收入平均短缺近1萬4000元。

科羅拉多州居民因通膨而必須多花錢的情況最嚴重，平均每戶家庭年支出比2021年多出1萬5000元，阿肯色州須額外支出的金額最少，約8500元。分析發現，科州住房每月支出較2021年1月多出267元，增幅較其他州大得多。

通膨對低收入家庭影響更大，LISEP提到，食品和基本用品漲幅最大，這些項目在低收入者支出所佔比重相對較高，而且，中低收入者薪資增幅比不上高收入者。

通膨降溫，但許多商品並未跌價，例如麥當勞等速食店餐點，價格仍比2020年12月高得多，許多消費者並未感受到壓力解除。

低收入 共和黨 阿肯色州

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