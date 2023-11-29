馬斯克為反猶言論致歉 對迪士尼執行長嗆聲：X你的滾

特斯拉執行長馬斯克29日首度接受節目訪問並針對反猶風波致歉。（Getty Images）

特斯拉執行長馬斯克 11月初在X上發表反猶貼文，引發軒然大波，訪問完以色列 回到美國後，他29日首度接受節目訪問並公開道歉，稱當初引爆風波的貼文是他個人史上「最愚蠢發言」，但同時他也砲轟因為風波而切割的廣告商，並要他們「滾蛋」。

CNN報導，馬斯克在紐約時報舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）上表示，「我不要他們來下廣告，如果有人要利用廣告或金錢勒索我，那就X你的滾。X，你，的，滾。」甚至點名迪士尼 執行長鮑勃・艾格（Bob Iger），說「嘿，鮑勃，如果你在台下的話，這就是我的感受。」對此，迪士尼未回覆置評要求。

在持續一個多小時的談話中，馬斯克還表示，他不介意被人討厭，「儘管仇視吧，想要被人喜歡才是真正的弱點。」

馬斯克身穿夾克外套、黑色牛仔褲皮靴，脖子上還戴著訪問以色列時，人質家屬送給他的項鍊，他承諾「我會一直戴著它」。他說今年真是地獄般的一年，並承認有時他確實會「說錯話」。

馬斯克11月初在X上公開贊同白人至上主義者力挺的反猶言論後，引起軒然大波，許多知名品牌像是迪士尼、華納兄弟和蘋果等多家廣告主宣布，暫停在X上投放廣告。