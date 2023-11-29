美軍魚鷹機墜海釀1死 目擊者：機身突然翻轉起火爆炸

美軍CV22魚鷹型運輸機墜毀後的殘骸。（歐新社）

美軍1架搭載6人的CV22魚鷹型運輸機昨天下午墜落日本 鹿兒島縣屋久島外海，1名男性機組員被救起送醫後宣告不治，成為魚鷹機在日本的首起死亡事故。目擊者表示，飛機當時突然翻轉，然後起火爆炸墜海。

日本放送協會（NHK）報導，第10管區海上保安本部表示，當地時間29日下午2時47分左右接獲通報，一架魚鷹型運輸機在屋久島近海墜毀，該架飛機隸屬美軍，機上有6名機組員。海上保安廳派遣巡邏船和飛機因應，在屋久島機場東南方向海域發現了多塊灰色機身，據信為飛機殘骸。

防衛省表示，這架飛機是美軍橫田基地所屬的CV22魚鷹型運輸機，29日下午2時40分左右從自衛隊雷達上消失，當時位置在屋久島海岸附近。國土交通省相關人士表示，墜機 地點據信在屋久島機場東南方外海2至4公里處。

下午3時50分左右，當地漁業協會通報發現1名疑似機組員的男性，他是外國人，且身穿綠色迷彩服和救生衣。海上保安官將該名男子送往醫院，但他於下午5時20分在醫院宣告不治。

根據屋久島漁業協會，魚鷹機墜毀當時，附近大約有5艘漁船正在捕魚，收到魚鷹機失事消息後，漁船都前往協助搜救，據知目前尋獲3人。

住在屋久屋町的68歲農民平田耕作當時正在海邊釣魚，目擊魚鷹機墜毀過程。他表示，飛機當時朝屋久島機場方向飛行，但突然翻轉，接著左翼的螺旋槳附近冒出火光，然後發生爆炸墜入海中。

他表示，當時「機身旋轉了180度，就像倒飛一樣，完全顛倒過來。起火爆炸後垂直落下，發出巨響後冒出黑煙」。「我愣了4、5分鐘，分不清楚是夢還是現實，我以為它可能衝過來，整個身體都在顫抖。」

在事故現場附近捕魚的船長中島正道表示，當時他聽到船員大叫「掉下來了」，發現出事了。船員表示，飛機大概旋轉了3圈，可以看到橘色的光，然後墜海。中島回憶說，「從距離海面大概70到80公尺的高度，可以看到飛機冒出的黑煙，然後可以看到墜海處濺起水花。」

另一名在屋久島機場附近經營潛水店的男性表示，下午2時40分左右，他聽到了異常的發動機聲音，朝外面看，就發現一架魚鷹機的左翼發動機冒出火花。「當時飛機應該是要從機場的東側進入跑道，但卻朝左飛並墜落。我看到冒出黑煙立刻撥打110。」

前自衛官、有直升機駕駛經驗的國際大學教授山口昇表示，雖然目前無法判斷墜機原因，但可能是設備故障。他表示，目擊者表示看到發動機附近起火，可能是動力系統出了問題，原本想要降落在屋久島機場的飛機於是緊急降落在海上。

海上保安廳29日晚間出動6艘巡邏船與3架飛機搜尋，在屋久島機場東南方海域發現大量疑似機身的灰色殘骸。發現殘骸的區域水深大約30公尺。

防衛省相關人士指出，出事的CV22魚鷹型運輸機29日下午2時15分左右從位於山口縣的美軍岩國基地起飛。另有消息稱，這架飛機和另外2架CV22運輸機一起飛往沖繩縣的美軍嘉手納基地，可能是飛到屋久島附近時出了問題。出事後，另外兩架運輸機的其中一架緊急降落在屋久島機場，協助搜救。

每日新聞報導，副防衛大臣宮澤博行對記者表示，這起事故不是墜機，而是「緊急降落在海上」。美方的解釋是，飛行員直到最後都在盡力操作。

根據鹿兒島地方氣象台，事故當時屋久島機場周邊晴時多雲，風速只有每秒1.9公尺，氣象情況穩定。

沖繩縣知事玉城鄧尼表示，「對魚鷹機危險性的擔憂，竟然以這種方式變成了現實，我對此感到非常遺憾。我也擔心飛機在民用土地、民用機場的預防性著陸將成為常態。在查明事故原因並採取徹底對應措施之前，應該中止使用魚鷹機的相關訓練。」

日本首相岸田文雄 29日晚間在官邸表示，「目前，海上保安廳和自衛隊正在持續搜救」。被問及是否打算要求美方停飛魚鷹機，或是自衛隊停用魚鷹機，岸田表示，「首先要全力救人，並與美軍確認事故實際情況，然後再作檢討。」