路易斯安納州中學繳錢就發文憑 疫情助長歪風

路易斯安那州有將近9000所私校不必州政府批准就可以授予學位。（美聯社）

美國家庭於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間出現脫離傳統教育 體制的趨勢，但是追蹤不到的學校體系在路易斯安納州 快速增長，甚至只要繳錢就可以買到文憑。

美聯社報導，馬丁（Arliya Martin）收到高中文憑畢了業，終於鬆了口氣。

高中輟學，為了養小孩而在工廠辛苦工作8年的馬丁認為，這是讓她找到較高薪工作的門票。

但是她沒上學、沒通過考試，7月從一所繳465美元就發文憑的中學取得文件。

不像公立學校、正式的在家教育計畫或傳統私校，路易斯安納州有將近9000所私校不必州政府批准就可以授予學位。幾乎每一所這種未經批准設立的學校都是為了某個在家教育的家庭而設，不過有些還是有校舍、教室、教師和數十名學生。

COVID-19疫情造成美國家庭脫離傳統教育體制，其不良影響持續存在。儘管未經批准設立的學校學生在路易斯安納州占比很低，追蹤不到的學校體系堪稱這股趨勢快速增長的明顯案例。

疫情爆發後的前兩年，美國公立學校註冊人數減少了超過120萬人，其中許多人改讀私校或正式申請在家教育。但是根據美聯社和合作夥伴分析，有數千人下落不明。

路易斯安納州這個體系的學生沒有失蹤，只是無法追蹤他們正在接受何種教育，或他們是否在接受教育。據美聯社和它在路易斯安納州的夥伴新聞機構The Advocate取得的數據，在未經州政府批准的學校註冊的學生總數超過2萬1000人，是疫情爆發前的將近兩倍。

對支持這種體系人士而言，避免政府監督是所有的重點所在。他們認為，路易斯安納州未經批准設立的學校是親權原則的自然延伸。

馬丁取得文憑的春田中學（Springfield Preparatory School）自稱基督教在家教育體系一環，大部分學生實體到校或接受家教輔導。

如果學生家長想要在家教育，校長莫里森（Kitty Sibley Morrison）也會授予文憑，而且好幾年前就如此。

她說：「由他們的父母負責給小孩提供教育，而不是州政府。」

莫里森強調自己不賣文憑，而是為在家教育的家庭提供終身服務。

有意思的是，春田中學校舍前方窗口張貼一張服務價目表，內容包括文憑服務250美元、申請費50美元、文憑證書套35美元，而如果想戴方帽穿學士服參加畢業典禮要價130美元。

曾任職路易斯安納州政府教育廳的霍金斯（Laura Hawkins）表示，政府無法針對安全、品質或甚至學校是否真實存在進行查核。

在家教育的學生只要有申請正式家庭學習計畫就可以取得州政府承認的中學文憑。或者，這樣的家庭也可以不經州政府批准就設立自己的私人學校，而且不必證明他們小孩真的接受了這種教育。