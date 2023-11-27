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「患病不宜受審」 北卡槍案槍手齊太磊送往精神機構

編譯周芳苑／綜合27日電
教堂山北卡羅來納大學被控槍殺教授的中國留學生齊太磊，被裁定因為患有精神疾病而無法出庭受審。(美聯社)
教堂山北卡羅來納大學被控槍殺教授的中國留學生齊太磊，被裁定因為患有精神疾病而無法出庭受審。(美聯社)

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)8月份發生槍擊案，被控槍殺教授的中國留學生齊太磊(Tailei Qi)27日在法庭上被認為不適合受審後，被送往精神衛生機構。

齊太磊過去曾在路易斯安納州和中國武漢求學，今年8月28日在他就讀的北卡大學校園內的化學大樓考迪爾(Caudill Labs)實驗室內槍殺應用物理科學系華裔副教授嚴資傑(Zijie Yan)。受到槍擊事件影響，當日校園封鎖長達數小時，直到齊太磊在附近城鎮被捕。

根據多份報導稱，齊太磊27日出庭，在法庭審理過程中被裁定因為患有精神疾病而「無法出庭受審」。

據WTVD報導，通常被控一級謀殺可能會被判處死刑，但地區檢察官表示，如果齊太磊被定罪，該檢察官辦公室不會尋求判處他死刑。

根據「新聞與觀察家報」(The News & Observer)報導，北卡奧倫治郡(Orange County)高等法院法官格里恩(Alyson Grine)27日裁定，齊太磊表現出妄想性的思維、有幻聽和偏執，而且拘留期間曾有自殘行為、又有符合嚴重精神疾病的行為。

報導指出，根據兩項獨立的心理健康評估，被告可能患有未經治療的精神分裂症，以致於無法順利與法律顧問合作。

法官27日裁定，齊太磊將被送往位於北卡羅來納州巴特納(Butner)的中央地區醫院(Central Regional Hospital)。

法院指出，齊太磊的病情一旦有所改善，中央地區醫院的醫師必須通知地區檢察官，以便繼續進行法庭審理。

教堂山北卡羅來納大學。(美聯社)
教堂山北卡羅來納大學。(美聯社)

齊太磊 北卡羅來納州 槍擊

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