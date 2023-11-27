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AI真假難分 韋氏辭典2023年選了這個「代表字」

中央社╱27日綜合外電報導
美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）今天公布「真實」（authentic）為2023年度代表字。美聯社
美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）今天公布「真實」（authentic）為2023年度代表字。美聯社

在深偽技術和後真相時代中，隨著人工智慧（AI）崛起和馬斯克將推特更名為X，美國辭典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）今天公布「真實」（authentic）為2023年度代表字。

韋氏公司特約編輯索科羅斯基（Peter Sokolowski）接受美聯社獨家專訪時表示，在韋氏辭典網站上查詢「真實」一詞的頻率通常很高，今年全年查詢量更是創新高。

他在2023年度代表字公布前說：「我們在2023年看到一種真實性危機。我們意識到，當我們質疑真實性時，反而會更加重視它。」

索科羅斯基和他的團隊沒有深入研究人們用辭典和網站搜尋特定單字的原因。相反地，他們追查搜尋頻率增加是否與世界事件相關。這一次，沒有在任何特定時間出現特別大幅增加的波動，反而是對「真實」一詞的興趣持續增加。

毫無疑問，今年除了是AI年，也是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI遭遇領導危機的時刻。美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）和英國哈利王子（Prince Harry）追求言行的真實性。

馬斯克（Elon Musk）本人2月曾在杜拜舉行的世界政府峰會（World Government Summit）上敦促公司負責人、政界人士、各部門首長和其他領導人透過經營自己的帳號，在社群媒體上「說出真實的話」。

去年韋氏辭典的年度詞彙是「煤氣燈效應」（gaslighting），在其網站上的查詢量暴增1700%以上。gaslighting直譯為煤氣燈，口語則寬泛地定義為操縱某人以使他們質疑自己。根據維基百科，這個詞源自1944年電影「煤氣燈下」（Gaslight）片名。

AI 馬斯克 泰勒絲

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