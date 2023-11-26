我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

編譯俞仲慈／綜合26日電
全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)
全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

據「每日郵報」報導，全國爆發因食用遭汙染的哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸案例。

疾病管制暨預防中心(CDC)24日提出警告並公布新病例，因為過去一周來，吃下受感染的哈密瓜或切片水果，造成的病例增加一倍。

CDC沒有提供患者相關資料，但已經針對患者進行檢體採樣，以確認感染源與汙染水果檢驗出的相同菌株，CDC坦承確實的感染人數「可能會更多」。

據了解，自今年10月中旬至11月期間，全國各地賣場出售的哈密瓜，包括Vinyard、ALDI、Freshnessguarantee和RaceTrac以及部分切片水果盒，都受到感染。

CDC表示，包括貼有「Malichita」、「4050」和「墨西哥產品/produit du Mexique」等標籤的生鮮哈密瓜，以及貼上Vinyard黃色標籤或Fresh紅色標籤的切片哈密瓜。

另外阿爾迪(ALDI)旗下分裝的哈密瓜和鳳梨也受到影響，還有Freshnessguarantee和RaceTrac生產的切片哈密瓜、時令綜合水果等混合水果盒，均分裝成透明方形或圓形塑膠容器出售。

CDC呼籲消費者將汙染水果，直接丟棄或辦理退貨，並且清潔可能因接觸而受汙染的農產品，若消費者連續三天出現腹瀉、發燒、血便或嘔吐，應該立即就醫。

CDC提醒慢性疾病患者、免疫系統較弱者以及12個月以下嬰兒和老人，一旦感染沙門氏桿菌，有變成重症之虞，應該格外注意。

通常在食用受汙染食物後，約12小時至三日內即出現感染症狀，包括腹瀉、發燒和腹部絞痛；而且極少數病例，因為沙門氏桿菌進入血液內，引起嚴重併發症，例如動脈血管感染、心內膜炎(心臟瓣膜發炎)和關節炎等。

根據統計，國內每年有超過130萬人感染沙門氏桿菌，造成2萬6500人住院，420人死亡。

CDC 墨西哥 併發症

上一則

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

下一則

佛蒙特州3學生「戴著巴勒斯坦頭巾」遭槍擊 2人傷、1人仍在搶救

延伸閱讀

無解毒劑 河豚神經毒素「比氰化鈉毒千倍」 食藥署：加熱也無法破壞

無解毒劑 河豚神經毒素「比氰化鈉毒千倍」 食藥署：加熱也無法破壞
詐騙ing／掃碼時代 小心二維碼詐騙

詐騙ing／掃碼時代 小心二維碼詐騙
鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日

鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日
俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

熱門新聞

今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28
拜登總統在白宮火雞赦免活動中，與名為「自由」的火雞合影。(Getty Images)

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

2023-11-20 16:00
OpenAI執行長奧特曼出席舊金山APEC峰會。美聯社

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

2023-11-22 10:25
許多賣家趁著年終購物潮推出商品折扣，但有些是提高售價再打折，民眾還是要懂得聰明消費。（Getty Images)

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

2023-11-24 19:00
超級豬(super pigs)數量猛增控制不住，將從加拿大南下入侵美國。(美聯社)

快看世界／「超級豬」來了擋不住 入侵物種從加進美

2023-11-22 15:32

超人氣

更多 >
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就
加班不給錢 涉詐超時費逾50萬 華人業主遭控重罪

加班不給錢 涉詐超時費逾50萬 華人業主遭控重罪
藍白合破局戰犯是她？宋楚瑜：一群政客在搶位置

藍白合破局戰犯是她？宋楚瑜：一群政客在搶位置
20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項

20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項