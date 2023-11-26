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免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

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免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

記者顏伶如／即時報導
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

所有美國家庭將可再免費領取四盒居家新冠病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。

國家廣播公司(NBC)報導，衛生部宣布發放最新一輪居家病毒檢測組的時間點，就是年底假期展開之際。公共衛生專家警告，假期期間新冠病毒、流感、感冒以及呼吸道融合病毒(RSV)等感染案例通常都會激增。

聯邦政府先前已完成居家病毒快篩組五度免費發放，這次美國民眾申領方式也一樣，直接在Covid.gov網站填表即可。今年9月發放時沒有領取的家庭，這回可以順便領取，等於總共拿到八盒。

在Covid.gov網站填寫資料時，只需要輸入姓名、地址即可，並不需要健保資訊。

Covid.gov網站申領網頁張貼聲明指出，某些民眾收到的檢測組可能已經超過包裝盒上所印的有效期限，但美國食品及藥物管理局(FDA)已經為絕大多數獲得核准的居家病毒快篩劑延長使用期限。

國家廣播公司報導，民眾可以前往食藥局網站查看定期更新的居家病毒快篩劑確實有效期限。

疾病管制暨預防中心(CDC)指出，截至11月11日為止的過去一周當中，新冠病毒染疫住院案例及及死亡案例都增加9%。確診率則維持平穩，PCR檢測陽性約在8%左右。整體而言，與前幾年同期相比，目前新冠病毒染疫住院案例及死亡案例都維持在相對較低的水準。

約翰霍普金斯衛生安全中心(Johns Hopkins Center for Health Security)傳染疾病醫師艾達拉亞(Amesh Adalja)指出，民眾使用居家快篩的次數並不需要像疫情尖峰時期那般頻繁，但健康狀況較差或患有重病的民眾，例如免疫功能低下、慢性疾病患者，以及50歲以上民眾，確認感染是獲得治療的重要第一步。

檢測 聯邦政府 疫情

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