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佛蒙特州巴勒斯坦學生遭槍擊 家屬要求仇恨犯罪調查

中央社華盛頓26日綜合外電報導
3名巴勒斯坦學生在佛蒙特大學（University of Vermont）附近遭槍擊。（美聯社資料照）
3名巴勒斯坦學生在佛蒙特大學（University of Vermont）附近遭槍擊。（美聯社資料照）

在美國念大學的3名巴勒斯坦學生昨天在佛蒙特州遭人槍擊，家屬今天等待他們接受救治的進一步消息同時，也呼籲美國官員從仇恨犯罪的角度調查這起事件。

路透報導，警方表示，分別就讀羅德島州布朗大學（Brown University）的阿瓦塔尼（Hisham Awartani）、賓夕法尼亞州哈佛學院（Haverford College）的哈密德（Kinnan Abdel Hamid）、康乃狄克州三一學院（Trinity College）的阿邁德（Tahseen Ahmed）昨晚在佛蒙特大學（University of Vermont）附近遭人槍擊，傷勢不一，正接受治療。

伯靈頓（Burlington）警方尚未確認或逮捕槍手，也沒有針對可能的動機進行評論。路透無法跟發言人取得聯繫。

親巴勒斯坦的非營利組織中東理解研究所（Institute for Middle East Understanding）今天發布學生家屬聲明說：「我們呼籲執法機構展開徹底調查，包括將本案當做仇恨犯罪。不把槍手繩之以法，我們無法安心。」

自從以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）10月7日爆發衝突以來，美國出現一波伊斯蘭恐懼症和反猶太主義事件飆升趨勢，包括暴力襲擊和線上騷擾。

巴勒斯坦外交部今天表示，3名學生當時操阿拉伯語、頭戴傳統阿拉伯頭巾（keffiyeh），呼籲美國當局追究應該負責任人士之責。

美國－阿拉伯反歧視委員會（American-Arab Anti-Discrimination Committee）今天也發布聲明，呼籲州和聯邦執法機構從仇恨犯罪角度調查本案。

「我們正經歷反阿拉伯和反巴勒斯坦情緒史無前例地飆漲，本案是那種仇恨轉趨暴力又一案例。」

伯靈頓警方在新聞稿中表示，警方於昨晚約6時30分對這起槍擊的報案作出回應，在佛蒙特大學校園附近的現場發現兩人受傷，在不遠處發現第3名傷者。3人後來都被送到佛蒙特大學醫療中心（University of Vermont Medical Center）救治。

位在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉友誼學校（Ramallah Friends School）在臉書（Facebook）發文，表示3名被害人是這所中學畢業生。

發文提到：「我們的心與他們及家屬同在，祈禱他們完全康復，尤其考量到傷勢嚴重程度：阿瓦塔尼和阿邁德分別背部、胸部中彈，哈密德受到輕傷。」

巴勒斯坦 槍擊 仇恨犯罪

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