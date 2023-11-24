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購物季「先買後付」很爽？當心背債太多

編譯徐薏茹／綜合24日電
（記者張筠 ／攝影）
（記者張筠 ／攝影）

今年假期預計消費者將大量使用「先買後付」的付款計畫，這一預測對零售商來說是好預兆，但也讓信用貸款專家再度發出警告，憂心消費者會背負更多的債務。

短期貸款通常配有對消費者有利的利率，消費者可以在結帳時支付頭期款，再分期支付剩餘金額，通常分成幾周甚至是幾個月。

數據顯示，年輕消費者和難以獲得信貸的人最常使用這種短期貸款，紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)指出，負責任地使用分期付款，可以增加金融包容性，但聯準會和一些分析師也指出，分期付款的主要特點可能會使借款變得過於容易，導致消費者背負過多債務。

Adobe Analytics近期發布的一份線上購物報告顯示，短期分期貸款在10月帶動了64億元的線上消費，同比增長6%，預計11月使用這種貸款的比率達到高峰，消費額達93億元；總體而言，Adobe估計有五分之一的美國人計畫使用先買後付的方案購買節日禮物。

先買後付往往遵循一種共同模式，貸方會對申請人做軟性的信用查詢，購買時要求支付首付款，並同意每兩周支付四到六次錢，但期限各異；零利率貸款是最初提供的常見貸款。

然而，如果消費者遲繳或未繳錢，可能會被禁止使用付款應用程式，或是面臨利息與費用，這些費用有時是固定金額，最多25元，有時則按照未支付貸款的百分比計算。

零售商發現，提供先買後付的選項，消費者較有可能擴大消費，或下定決心付款，聯準會在報告中引用的研究發現，如果提供先買後付的選項，消費者的支出會增加20%。

這些短期貸款大部分不會向三大信用局報告，消費者對此表示讚賞，因為這些貸款不會影響他們的信用分數，但專家最擔憂的正是此種先買後付的特點，因為這可能導致「貸款堆疊」，即消費者承擔多個借貸機構的債務。

LexisNexis Risk Solutions的信用風險副總金恩(Kevin King)指出，由於分期貸款通常不向信用局報告，各公司間也不會互相報告，貸方面臨承保風險，這一領域的不透明性，加上提供這種貸款的公司愈來愈多，進一步加劇了風險。

貸款 零售商 利率

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